قربانی: مدیون مردم ایثارگر و در صحنه هستیم 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری کاشمر اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ با همه چالش‌ها و سختی‌های اقتصادی، سالی بود که مردم بار دیگر با بصیرت و درک بالای خود، پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستادند.

فرماندار کاشمر با اشاره به اهمیت خودباوری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی افزود: همان‌گونه که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود، امروز نیز باید با اتکا به توان داخلی کشور را اداره کنیم.

وی عنوان کرد: دشمنان به‌ویژه آمریکا و کشورهای غربی، هیچ‌گاه خیر و صلاح این سرزمین را نمی‌خواهند و هدفشان صرفاً تسلط بر منابع مادی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران است.

قربانی تأکید کرد: اگر در بخش‌هایی نارسایی و کمبود مشاهده می‌شود، مقصر نه نظام و نه سطح ملی است، بلکه قصور از مسئولان و مدیران محلی است و هر مدیری که مسئولیتی پذیرفته باید با تمام توان در میدان باشد و پاسخ‌گوی کم‌کاری‌ها باشد.

فرماندار کاشمر با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: با وجود فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، خوشبختانه هیچ کمبودی در تأمین اقلام اساسی، مواد غذایی و دارویی احساس نمی‌شود و این امر مرهون همت تولیدکنندگان، اصناف و ادارات مرتبط مانند صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اماکن و بهداشت است.

وی افزود: در حوزه عمرانی نیز انتظار می‌رود پروژه‌های مسکن ۳۴ هکتاری و طرح ۱۸۸ واحدی مسکن شهرستان در سال آینده به سرانجام برسند وهمچنین پیگیری جدی اتمام جاده کاشمر – بردسکن با همکاری نماینده محترم مجلس در دستور کار قرار دارد.

قربانی ضمن تأکید بر تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: همه ما باید مردم را ولی‌نعمت خود بدانیم و هیچ تفاوتی نباید میان مراجعان باشد؛ کار مردم نباید به آشنایی یا سفارش افراد گره بخورد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمت‌رسانی منصفانه و محترمانه به همه شهروندان داشته باشند.

فرماندار کاشمر همچنین بر آمادگی شهرستان برای ایام نوروز تأکید کرد و گفت: با تشکیل ستاد خدمات سفر و همکاری همه کمیته‌ها، تمهیدات لازم برای استقبال از مسافران نوروزی اندیشیده شده است و در زمینه تأمین میوه، کالاهای اساسی، بهداشت و خدمات شهری، وضعیت شهرستان مطلوب است و ان‌شاءالله پذیرای شایسته‌ای از مسافران خواهیم بود.

وی با اشاره به انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآور شد: برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و رقابتی از وظایف مهم سال آینده است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام امکانات انسانی و تجهیزاتی خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند تا در فضایی آرام، مشارکت حداکثری مردم رقم بخورد.