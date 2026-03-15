محاسبات دشمن درباره آینده ایران غلط از آب درآمد

غلامرضا بصیریپور با تبریک انتخاب سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن با سناریویی پیچیده و هماهنگ به دنبال ایجاد خلأ رهبری و ناامنی در کشور بود اما با حضور هوشمندانه مردم و انتخاب سریع رهبر سوم انقلاب، در تمام محاسبات خود شکست خورد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به شرایط بسیار حساس کنونی و جنگی که دشمن با همه توان جهانی علیه ایران اسلامی به راه انداخته است، افزود: حرکت دشمن کاملاً طراحی شده بود و سناریویی تعریف کرده بودند که همزمان با حمله خارجی به شهرها، در داخل نیز بتوانند در میان مردم تفرقه و پاشیدگی ایجاد کنند. هدف اصلی آنها زدن سران نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب بود.
وی با مقایسه شرایط کنونی با حوادث تروریستی گذشته نظیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، تأکید کرد: این جنگ با موارد پیشین تفاوت اساسی دارد. آن حملات بیشتر جنبه تروریستی داخلی داشت اما این بار دشمن با طراحی هماهنگ، به دنبال ایجاد جنگ ترکیبی بود.
بصیری پور افزود: رابطه امام و امت در جامعه اسلامی تعریف خاصی دارد که با ترور یک رئیسجمهور در کشورهای دیگر کاملاً متفاوت است. خون رهبر معظم انقلاب خود حرکتی ایجاد کرده که در طول ۴۷ سال گذشته بیسابقه بوده است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه دشمن فکر میکرد با زدن سران نظام ظرف دو سه روز میتواند بر کشور مسلط شود، تصریح کرد: اما دو ساعت پس از شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله به ایران، دشمن درگیر شد و ما بلافاصله پاسخ دادیم. این تفاوت بزرگی است که نشاندهنده آمادگی و انسجام نظام است.
وی با اشاره به پیشبینیهای صورتگرفته در قانون اساسی خاطرنشان کرد: حضرت آقا (شهید معظم) ساختاری طراحی کرده بودند که حتی یک ساعت هم نظام بدون رهبر نماند. پیشبینی شورای رهبری در قانون اساسی نشان میدهد که همه احتمالات دیده شده بود تا امروز نفر سوم انقلاب به راحتی وارد سیستم حاکمیت شود.
نقش نخبگان و تشکلهای استانی در پشتیبانی از رهبری
بصیریپور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکلهای استانی و مردمی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: حضور شبانه مردم در جایجای استان خراسان رضوی و مشهد مقدس، نمادی از اقتدار و هوشمندی ملت ایران است. این حضور در ۴۷ سال گذشته بیسابقه بوده و نشان میدهد مردم نمره قبولی دریافت کردهاند .
رئیس شورای عالی استانها افزود: برای مقابله با هرگونه احتمالی، دو قشر وظیفه خطیری بر عهده دارند. نخست نهادهای امدادی مانند هلال احمر که خوشبختانه آمادگی کامل دارند و دوم تشکلهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد و خیریهها که باید آمادگی خود را بیش از گذشته افزایش دهند .
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای اسکان احتمالی هموطنانی که ممکن است از مناطق جنبی به مشهد سفر کنند، اظهار داشت: این تشکلها باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشند و آمادگی کامل را فراهم کنند تا دشمن نتواند هیچ ضربهای وارد کند.
بصیری پور با اشاره به وعدههای الهی مبنی بر پیروزی مومنان در صورت استقامت، تأکید کرد: راهبرد دشمن زدن شاخههای اصلی و مراکز ذخیره کشور بود اما خوشبختانه با آمادگیای که وجود داشت و انقلابی که در مردم شکل گرفته است، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
