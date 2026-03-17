یکی از شهدای ناو دنا، فرزند بهزیستی خراسان رضوی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برجی اظهار کرد: در کمال تأسف، شهادت ناو استوار یکم رضا رک‌جان را از فرزندان مرکز شبه‌خانواده امام علی(ع) شهرستان درگز که در حمله ناجوانمردانه آمریکا به ناو دنا به فیض عظیم شهادت نائل آمد، تسلیت عرض می‌کنم.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: این شهید والامقام و همسر ایشان، از فرزندان مراکز شبه خانواده ما بودند و این موضوع، وظیفه ما را در قبال جامعه هدف مان سنگین تر می کند.

وی در مورد تشییع پیکر این شهید نیز خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا پیکر مطهر شهید از مشهد تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شود و به همین منظور، رایزنی هایی را با بنیاد شهید انجام داده ایم.