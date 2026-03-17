تأکید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر تداوم حضور مردم در میدان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تأکید بر اهمیت تداوم حضور مردم در میدان به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



دشمنان ملت ایران بارها از اقتدار و حضور حماسی مردم زخم خورده‌اند و طعم شکست را چشیده‌اند. حضور مردم در میدان حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی، مصداق بارز «إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُم» است که نصرت خداوند را بی‌شک محقق خواهد کرد.



دشمنان اما همچنان خیال خام خالی ماندن میدان را به گور خواهند برد و ملت غیور، با بصیرت و عمل به هنگام، دست طمع مزدوران و مفسدان جیره خوار استکبار را قطع خواهد کرد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از مردم فهیم و رشید ایران بر حضور گسترده و ادامه دار در تجمعات دشمن شکن تأکید و برای امت اسلامی، عزت، پیروزی و فتح قریب را آرزومند است.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم