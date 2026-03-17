به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش عصر سهشنبه در چهل و یکمین جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش گلستان، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، اهمیت استمرار آموزش را مورد تأکید قرار داد.
وی آموزش و پرورش را متجلیکننده هویت ملی و دینی دانست و گفت: ما در دوران دفاع مقدس و حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله تجربه ثبات در آموزش را داریم و اکنون نیز متعهد به حفظ این پایداری در برابر تهدیدات جنگی هستیم.
آذرکیش با بیان اینکه خانوادهها دغدغه تربیت و تحصیل فرزندانشان را دارند، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت شرایط بحرانی، شیوهنامههای مبتنی بر وضعیتهای سفید، زرد و قرمز را پیشبینی کرده است تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند.
معاون آموزش متوسطه وزارتخانه در ادامه، اصول بنیادینی را که مبنای نظامهای آموزشی دنیا در شرایط بحران است، تشریح کرد و بر لزوم اجرای آنها تأکید کرد و گفت: این اصول شامل تضمین سلامت جسمی، روحی روانی دانشآموزان، برنامهریزی برای ارائه حداکثری برنامه درسی مصوب و تحقق زمان آموزشی است.
وی همچنین به ایجاد انعطاف در مقررات اداری و مالی اشاره کرد و گفت: با بحرانیتر شدن شرایط، اختیارات بیشتری به مدیران مدارس و شوراهای مدرسه برای جبران عقبافتادگیها داده میشود.
وی ادامه داد: از دیگر اصول مورد اشاره میتوان به بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی، استفاده از ظرفیتهای مشارکتی دستگاهها و نهادهای مردمی، نقشآفرینی نظارتی و حمایتی خانوادهها، تضمین کیفیت آموزشی، جلوگیری از افت کیفیت و ایجاد شکاف آموزشی بین مناطق مختلف با هدف توسعه عدالت آموزشی، و در نهایت استفاده از محصولات و فناوریهای بومی و امن اشاره کرد.
آذرکیش با اشاره به اینکه اختیارات کافی در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به مدیران مدارس و ادارات کل تفویض شده است، خاطرنشان کرد: اگر مدیران به شرح وظایف خود اشراف کامل داشته باشند، نگرانی از شرایط جنگی نخواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از رشادتهای نیروهای مسلح در دفاع از کیان کشور، گفت: وظیفه ما در این شرایط، استمرار خدمات آموزشی و تربیتی است. آموزش تعطیلناپذیر است و دانشآموزان باید بیاموزند چگونه با چالشهای ناشی از جنگ مواجه شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش گلستان در حفظ جریان آموزش تقدیر کرد و وضعیت آموزش در این استان را در شرایط کنونی مطلوب ارزیابی کرد.
