  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

بیست و هفتمین سوال طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» در گلستان اعلام شد

گرگان- سوال بیست و هفتمین روز طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در گلستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان گلستان، سؤال بیست و هفتم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۲۳ سوره حدید در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.کمک به فقرا و نیازمندان

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴.اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز بیست و ششم...

مفهوم آیه ۳۵ سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۳.تأکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

کد خبر 6777034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها