کشف بیش از ۱۰ هزار عدد انواع مواد محترقه و دستگیری ۵ نفر در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار در گرگان و همچنین حفظ امنیت و آرامش شهروندان، ماموران پلیس شهرستان گرگان طرح برخورد با فروش مواد محترقه خطرناک را اجرا کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس گرگان در این ضمینه ۵نفر را دستگیر و به همراه پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی‌شهرستان گرگان گفت: ماموران انتظامی شهرستان گرگان در این ایام با هماهنگی قضایی بیش ۱۰هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف و ظبط کردند.

وی افزود: در چهارشنبه آخر سال با آن دسته از افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را به هم بزنند و از خط قرمز پلیس که امنیت و آرامش مردم است عبور کنند برخورد قاطعانه خواهد شد.

وی گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.