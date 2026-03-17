واکنش اردن به تحرکات اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه اردن، حملات مداوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان و همچنین پیشروی زمینی ارتش این رژیم در جنوب لبنان را محکوم کرد.

وزارت خارجه اردن اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان را نقض آشکار حاکمیت لبنان، قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و تأکید کرد که این اقدامات، تنشی خطرناک است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای بر لزوم توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر از خاک این کشور، و پایبندی کامل به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت با تمامی مفاد آن تأکید کرد تا امکان عمل کردن نهادهای لبنان به مسئولیت‌هایشان فراهم شود.

در این بیانیه همچنین تأکید شد که اردن به ‌طور کامل در کنار لبنان، امنیت، ثبات، حاکمیت و سلامت شهروندان آن ایستاده است و از تلاش‌های دولت لبنان برای اعمال حاکمیت بر سراسر خاک کشور، فعال‌سازی دوباره نهادهای ملی و انحصار سلاح در دست دولت حمایت می‌کند.

وزارت خارجه اردن از جامعه بین‌المللی خواست با عمل به مسئولیت‌های خود، رژیم صهیونیستی را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه کند و تمامی حملات خود به لبنان را متوقف کند تا از گسترش درگیری و وخامت اوضاع امنیتی و انسانی جلوگیری شود.