تعداد شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۹۱۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی اعلام کردند که شمار شهدای لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۹۱۲ نفر افزایش یافت.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان از تاریخ مذکور تاکنون ۲۲۲۱ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد که در حمله اسرائیل به شهرک الغازیه در جنوب لبنان که ساعاتی پیش رخ داد نیز ۲ نفر شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین خبر می رسد که رژیم اسرائیل مناطقی همچنون شهرک های تول، الکفور، الشرقیه، بخش شمالی شهر الخیام در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

رژیم اسرائیل همچنین دستور تخلیه ساختمان هایی در شهر صور لبنان و روستاهای مجاور آن و اردوگاه آوارگان را صادر کرد.