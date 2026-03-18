  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۱۱

تعداد شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۹۱۲ نفر رسید

منابع بهداشتی لبنان اعلام کردند که در دور جدید حملات رژیم اسرائیل به لبنان تاکنون ۹۱۲ نفر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی اعلام کردند که شمار شهدای لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۹۱۲ نفر افزایش یافت.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان از تاریخ مذکور تاکنون ۲۲۲۱ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد که در حمله اسرائیل به شهرک الغازیه در جنوب لبنان که ساعاتی پیش رخ داد نیز ۲ نفر شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین خبر می رسد که رژیم اسرائیل مناطقی همچنون شهرک های تول، الکفور، الشرقیه، بخش شمالی شهر الخیام در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

رژیم اسرائیل همچنین دستور تخلیه ساختمان هایی در شهر صور لبنان و روستاهای مجاور آن و اردوگاه آوارگان را صادر کرد.

کد خبر 6777731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها