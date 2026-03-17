۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

پس از استعفا رسانه‌ای شد؛

نامه طوفانی رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا به ترامپ

رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا پس از استعفا به دلیل جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، نامه طوفانی به ترامپ را در این باره رسانه‌ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جوزف کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» در مخالفت با جنگ آمریکایی- صهیونیستی از سمت خود استعفا داده بود، برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره نامه ای ارسال کرد.

مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا خطاب به ترامپ در این خصوص گفت: مسئولان بلندپایه اسرائیلی و شماری از افراد بانفوذ در رسانه‌ های آمریکایی کارزاری سازمان‌ یافته برای گمراه‌ کردن افکار عمومی به راه انداخته‌اند. از این کارزار برای فریب تو استفاده شد تا چنین وانمود کنند که ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده است.

جوزف کِنت، در این نامه خطاب به ترامپ ادامه داد: سخن گفتن از دستیابی به پیروزی سریع و قاطع در صورت «حمله» به ایران، دروغی آشکار بود. این همان شگردی است که اسرائیلی‌ ها پیش‌ تر برای کشاندن ما به جنگ فاجعه‌ بار عراق به کار گرفتند. ما هرگز نباید دوباره آن اشتباه را تکرار کنیم. من هرگز نمی‌ توانم از فرستادن نسل آینده جوانان کشورمان به جنگی که هیچ سودی برای مردم ما ندارد، حمایت کنم.

گفتنی است که این مقام ارشد دولت ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرده بود: ایران هیچ تهدید مستقیمی برای آمریکا ایجاد نکرده است و به‌ وضوح مشخص است که ما این جنگ را تحت فشار اسرائیل آغاز کرده‌ایم. تصمیم گرفتم استعفا بدهم، زیرا نمی‌ توانم از جنگ جاری علیه ایران حمایت کنم.

کد خبر 6777324

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • اذرگون IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      ایران چیکار با امریکا داشت ،خدا لعنت ورسوا کند این افرادی رو که دروغ سر هم کردند ودروغ هایشان رو اشکار کند خداوند حسابشان رو برسد
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      افرین به شجاعتش
    • غنی معصومی IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      درود به این ایستادن در مقابل ظالم و درود به پدر مادری که چنین فرزندی را تحویل جامعه داده.
    • بانوی ایرانی IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      بلاخره تو دولت آمریکا یه مرد پیدا شد که حقیقت وجودی خبیثان باز مانده جزیره اپسین رو به مردم دنیا نشون بده خدای ایران خیلی بزرگه
    • اذرگون IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      ایران کاری با امریکا نداشت ،خداوند لعنت ونابود کند هرکسی رو دروغ می گوید

