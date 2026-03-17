نامه طوفانی رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جوزف کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» در مخالفت با جنگ آمریکایی- صهیونیستی از سمت خود استعفا داده بود، برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره نامه ای ارسال کرد.

مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا خطاب به ترامپ در این خصوص گفت: مسئولان بلندپایه اسرائیلی و شماری از افراد بانفوذ در رسانه‌ های آمریکایی کارزاری سازمان‌ یافته برای گمراه‌ کردن افکار عمومی به راه انداخته‌اند. از این کارزار برای فریب تو استفاده شد تا چنین وانمود کنند که ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده است.

جوزف کِنت، در این نامه خطاب به ترامپ ادامه داد: سخن گفتن از دستیابی به پیروزی سریع و قاطع در صورت «حمله» به ایران، دروغی آشکار بود. این همان شگردی است که اسرائیلی‌ ها پیش‌ تر برای کشاندن ما به جنگ فاجعه‌ بار عراق به کار گرفتند. ما هرگز نباید دوباره آن اشتباه را تکرار کنیم. من هرگز نمی‌ توانم از فرستادن نسل آینده جوانان کشورمان به جنگی که هیچ سودی برای مردم ما ندارد، حمایت کنم.

گفتنی است که این مقام ارشد دولت ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرده بود: ایران هیچ تهدید مستقیمی برای آمریکا ایجاد نکرده است و به‌ وضوح مشخص است که ما این جنگ را تحت فشار اسرائیل آغاز کرده‌ایم. تصمیم گرفتم استعفا بدهم، زیرا نمی‌ توانم از جنگ جاری علیه ایران حمایت کنم.