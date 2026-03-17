آمار ۱۸ روزه تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های منتشرشده از منابع رسمی نشان می‌دهد که حملات ۱۸ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران خسارات جبران‌ناپذیری به جان شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرده است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، تا پایان روز هجدهم جنگ، ۲۲۷ شهید زن و ۳۲۱۰ مصدوم در حملات ناجوانمردانه ثبت شده است.

تلفات انسانی و آسیب‌ها

همچنین ۵۰ کودک کمتر از ۲ سال و ۱۳ کودک زیر ۵ سال به شهادت رسیده‌اند که تلخ‌ترین بخش این آمارها محسوب می‌شود. تعداد شهدای مدافع سلامت نیز به ۱۸ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده خطراتی است که کادر درمانی در خط مقدم جنگ با آن روبرو هستند.

آسیب‌های پزشکی و درمانی

بر اساس آمار رسمی، در این ۱۸ روز جنگ ۱۸۹۹۲ پذیرش و درمان موفقیت‌آمیز انجام شده است و ۷۷۲ مورد از مصدومان در بیمارستان‌های صحرایی تحت درمان قرار گرفته‌اند. ۶ بیمارستان به طور کامل تخلیه شده و ۳۷ مرکز درمانی دیگر آسیب‌دیده است.

همچنین ۱۷۵ مرکز بهداشتی در این حملات خسارت دیده و ۳۳۶ دستگاه پزشکی از بین رفته یا آسیب‌دیده است.

زیرساخت‌های درمانی و اورژانس

وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در این ایام بحرانی نگران‌کننده است.

از ۱۲۹ بیمارستان موجود در کشور، تعداد زیادی از آن‌ها آسیب‌دیده و عملیات‌رسانی با محدودیت مواجه شده‌اند.

۴۷ پایگاه اورژانس نیز آسیب دیده که این موضوع دسترسی به خدمات اورژانسی در مناطق مختلف کشور را با مشکل مواجه کرده است.