۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

حمله‌ ناجوانمردانه به ایران را محکوم می‌کنیم

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست شب گذشته در تجمع مردمی ضد صهیونی آمریکایی در یکی از میادین شهر حمله ناجوانمردانه به کشورمان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حضور شب گذشته خود در تجمعات مردمی ضد صهیونی آمریکایی در میادین شهری ضمن تسلیت شهادت همه جان‌باختگان دفاع میهنی گفت: بی هیچ تردید و تبصره‌ای، حمله‌ی ناجوانمردانه به ایران را محکوم می‌کنیم.

انصاری گفت: وطن جان است، خانه است، حریم است، حرم است، عزت و شرف است، و در یک کلام خط قرمزی است که عبور از آن هرگز مجاز نیست.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بی‌هیچ تردید و تبصره‌ای حمله‌ی ناجوانمردانه، ظالمانه و مخالف معاهدات بین‌المللی به وطن عزیزتر از جان را محکوم می کند، بر حق دفاع مشروع ایرانیان تاکید دارد و حمایت و هم‌سنگری خود را با آرش‌های دلیر ایران‌زمین که در دفاع از شرف و عزت کشور، جان خود را در کمان شهامت و آزادگی نهاده‌اند، اعلام می‌دارد.

سيد اسد رجبی

