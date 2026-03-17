به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حضور شب گذشته خود در تجمعات مردمی ضد صهیونی آمریکایی در میادین شهری ضمن تسلیت شهادت همه جان‌باختگان دفاع میهنی گفت: بی هیچ تردید و تبصره‌ای، حمله‌ی ناجوانمردانه به ایران را محکوم می‌کنیم.

انصاری گفت: وطن جان است، خانه است، حریم است، حرم است، عزت و شرف است، و در یک کلام خط قرمزی است که عبور از آن هرگز مجاز نیست.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بی‌هیچ تردید و تبصره‌ای حمله‌ی ناجوانمردانه، ظالمانه و مخالف معاهدات بین‌المللی به وطن عزیزتر از جان را محکوم می کند، بر حق دفاع مشروع ایرانیان تاکید دارد و حمایت و هم‌سنگری خود را با آرش‌های دلیر ایران‌زمین که در دفاع از شرف و عزت کشور، جان خود را در کمان شهامت و آزادگی نهاده‌اند، اعلام می‌دارد.