به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سناتور دموکرات آمریکا، «پتی موری» امروز سه‌شنبه با جنگ افروزی دولت کشورش علیه ایران مخالفت کرد و آن را اتلاف پول آمریکایی ها نامید.

این سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ در حال هزینه کردن میلیاردها دلار از پول مالیات‌ دهندگان (آمریکایی) برای جنگ با ایران است.

«پتی موری» سپس افزود: آن هم جنگی که هیچ دستورالعمل مشخصی و هیچ پایانی برای آن ندارد.

این در حالیست که سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات نیز اخیرا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان در سخنانی در خصوص تجاوز دولت کشورش به ایران در سخنانی اعلام کرده بود: این جنگی است که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است. آمریکا در جنگ با ایران روزانه در حال هدر دادن یک میلیارد دلار است. شما در مورد ده‌ ها، اگر نگوییم صدها تلفات جدید از آمریکایی ها صحبت می‌ کنید. من فکر می‌ کنم این دولت نمی‌ تواند بفهمد که چگونه به حتی یکی از اهداف خود دست یابد. بنابراین، اهداف آنها لحظه به لحظه تغییر می‌کند. چیزی که آنها (دولت ترامپ) نمی‌ توانند درک کنند این است که شما نمی‌ توانید دانش را با بمباران از بین ببرید. حتی اگر قرار باشد کاری بسیار خطرناک انجام دهید. لذا این جنگ اتلافی با هدر دادن میلیارد دلاری پول است. هر روز، ما اهدافی را دنبال می‌کنیم که دولت واقعاً نمی‌تواند آنها را عملی کند. آنچه ما تجربه‌ گسترده‌ ای از آن داریم، به ویژه در خاورمیانه (غرب آسیا)، این است که این امر منجر به بی‌ ثباتی بیشتر، مشکلات بیشتر و تهدیدات بیشتر علیه آمریکا می‌ شود. در نهایت، به نظر نمی‌رسد که سیاست دولت ترامپ چیزی جز هدر دادن یک میلیارد دلار در روز و افزایش قیمت‌ ها برای آمریکایی‌ها در داخل کشور به همراه داشته باشد.