۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

دستگیری ۶ سرشبکه گروه تروریستی در تهران

براساس اعلام پلیس ۶ سرشبکه گروه‌های تروریستی در شهر تهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر، سازمان اطلاعات فراجا طی اطلاعیه ای، از دستگیری ۶ لیدر و سر شبکه تروریستی خبر داد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است؛

در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت یک شبکه تروریستی، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، شناسایی اعضای این شبکه که با سرپل ارتباطی خود در یکی از کشورهای اروپایی، در ارتباط بودند، در دستور کار قرار گرفت و طی عملیات های منسجم و هماهنگ، در شش نقطه تهران، ۶ نفر دستگیر و تعدادی سلاح و مقادیر قابل توجهی مواد آتش زا (کوکتل مولوتوف) کشف گردید.

گفتنی است حمله به اموال عمومی، ایست های بازرسی و برخی از نقاط دیگر، در دستور کار امشب این افراد مزدور و وطن فروش قرار داشت.

کد خبر 6777375
سيد اسد رجبی

