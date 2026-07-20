محمدرضا باباحسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیات موفق آتش‌نشانان نسیم‌شهر برای نجات راننده محبوس در یک سانحه رانندگی قدردانی کرد.

وی که شهردار نسیم‌شهر است، اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با حضور میدانی مدیرعامل این سازمان، راننده‌ای را که در اثر برخورد شدید خودرو میان آهن‌پاره‌ها گرفتار شده بود، با استفاده از تجهیزات تخصصی رهاسازی کردند.

باباحسینی افزود: با وجود اینکه این حادثه خارج از محدوده قانونی خدمات‌رسانی شهرداری رخ داده بود، نیروهای آتش‌نشانی بدون وقفه در محل حاضر شدند و پس از انجام عملیات تخصصی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل امدادی تحویل دادند.

شهردار نسیم‌شهر با تأکید بر رویکرد انسان‌محور مدیریت شهری، تصریح کرد: در خدمات امدادی، مرزهای جغرافیایی نباید مانعی برای نجات جان انسان‌ها باشد و هرجا جان شهروندی در خطر قرار گیرد، امدادرسانی در اولویت است.

وی در پایان از تلاش و فداکاری نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم‌شهر در اجرای این عملیات قدردانی کرد.