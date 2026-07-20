بسته حمایتی ۱۰۶ بندی شعام به طور کامل اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده در گفتوگویی تلویزیونی با انتقاد از عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین بسته حمایتی پساجنگ، اظهار کرد: بار اصلی اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی است؛ از این رو انتظار میرود در هر تصمیمی که به این حوزه مربوط میشود، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و نظرات آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در حالی که شنیده میشود بسته حمایتهای پساجنگ در دولت به تصویب رسیده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ نقشی در فرآیند تدوین و تصمیمگیری این بسته نداشته است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به خسارتهای واردشده به بنگاههای اقتصادی در پی جنگ، گفت: شورای عالی امنیت ملی (شعام) بستهای حمایتی را برای کمک به واحدهای اقتصادی تصویب کرده که شامل حدود ۱۰۶ بند حمایتی است و با هدف پشتیبانی از بنگاهها و تداوم فعالیتهای اقتصادی کشور تدوین شده است.
حسنزاده ادامه داد: با وجود تصویب این بسته، تاکنون دستورالعملهای اجرایی آن به دستگاهها، سازمانها و نهادهای ذیربط ارسال نشده و عملاً امکان اجرای این حمایتها فراهم نباشد.
وی در پایان خواستار تسریع در روند اجرایی شدن این مصوبات شد و از دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و بهویژه شعام خواست برای ابلاغ و اجرای هرچه سریعتر این بسته حمایتی همکاری و اقدام لازم را انجام دهند.
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