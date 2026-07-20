امانی: دهیاران در فرهنگ سازی برای حفظ خاک اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با دهیاران تابعه شهرستان نمین، با موضوع حفاظت از خاک برگزار شد اظهارکرد: دهیاران بعنوان نماینده دولت در روستاها نقش پیشگیرانه داشته و در راستای حفظ خاک فرهنگ سازی کرده و با اداره جهادکشاورزی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه خاک ثروت ملی هر کشور است و باید برای حفظ آن تلاش کنیم افزود: طبق قانون حوزه وظایف دهیاران محدوده طرح هادی روستا هست اما از دهیاران می خواهیم در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی در این ارتباط اقدامات فرهنگی را انجام دهند.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه موضوع قبل از اینکه به بحران تبدیل شود باید چاره اندیشی کنیم گفت: همه فعالان محیط زیست، فعالان اجتماعی، شوراها و دهیاران قبل از اینکه کشاورز مقابل قانون قرار بگیرد اطلاع رسانی های لازم را انجام دهند.

امانی با تأکید بر نقش راهبردی دهیاران در توسعه روستاها، ارتقای کیفیت خدمات، ارتباط مستقیم با مردم، ادامه داد: دهیاران تمام انرژی خود را برای اجرای دقیق قانون و پیگیری مستمر امور روستاها صرف کنند.

وی دهیاری ها را خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم در روستاها عنوان و بر حضور مستمر در روستاها، تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی شفاف تأکید کرد.

امانی همچنین بر جلوگیری از تصرف اراضی ملی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: دهیاران به اثبات مالکیت زمین و تایید استثهاد ورود نکنند. و مردم را راهنمایی کنند موضوع را از دستگاه های مربوط پیگیری کنند.‌

فرماندار شهرستان نمین پاکسازی محیط روستاها، فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط‌زیست، ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژیک اولویت‌های مهم دهیاری‌ها بیان کرد: دهیاران از ظرفیت های روستاهای تحت مدیریت خود جهت ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند.

وی به سرشماری ملی نفوس و مسکن پیشرو اشاره و تصریح کرد: دهیاران جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، هماهنگی و پیگیری های لازم را انجام دهند تا تمامی اهالی ساکن در روستا در سرشماری شرکت کنند.