حضرت رقیه(س) نماد جهاد تبیین با زبان مظلومیت است

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حضرت رقیه(س) در تبیین پیام عاشورا، گفت: عاشورا تنها با شمشیر، حماسه و خطبههای آتشین زنده نماند، بلکه بخش مهمی از ماندگاری این نهضت به روایت رنجهایی بازمیگردد که پس از واقعه عاشورا بر خاندان اهلبیت(ع) گذشت.
وی ادامه داد: این رنجها پرده از چهره واقعی حکومت اموی برداشت و اجازه نداد حقیقت عاشورا در هیاهوی تبلیغات قدرت گم شود.
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه حضرت رقیه(س) جایگاهی ویژه در روایت مظلومیت اهلبیت(ع) دارد، افزود: اگرچه ایشان فرصت سخن گفتن و ایراد خطبه نداشتند، اما حضورشان در کاروان اسیران به روایتی زنده از مظلومیت خاندان پیامبر(ص) تبدیل شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: گاهی یک حادثه بیش از هزاران استدلال میتواند حقیقت را آشکار کند؛ چراکه رنج یک کودک میتواند وجدانهایی را بیدار کند که شاید در برابر صدها سخن بیتفاوت مانده باشند.
نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در تبیین پیام عاشورا
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در تبیین پیام عاشورا گفت: این بزرگواران با منطق، استدلال و شجاعت، روایت رسمی حکومت اموی را شکستند و حقیقت قیام حسینی را برای نسلهای آینده تبیین کردند.
وی افزود: در کنار این جهاد تبیین زبانی، شخصیتهایی نیز با مظلومیت خود پیام عاشورا را منتقل کردند که حضرت رقیه(س) یکی از برجستهترین این چهرههاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه مهمترین درس شخصیت حضرت رقیه(س) برای امروز، توجه به قدرت حقیقت است، تصریح کرد: حقیقت همیشه با صدای بلند بیان نمیشود و گاهی صداقت یک رنج، اثرگذارتر از پرشورترین سخنرانیهاست.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به شرایط امروز جهان و اهمیت جنگ روایتها، گفت: در روزگاری که رسانهها میتوانند واقعیتها را وارونه نشان دهند، آنچه ماندگار میشود حقیقتی است که با صداقت، مظلومیت و پایبندی به ارزشهای انسانی همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که قدرت ممکن است برای مدتی حقیقت را پنهان کند، اما هرگز قادر به دفن آن نیست و پیام عاشورا نمونهای روشن از این واقعیت تاریخی است.
جهاد تبیین دفاع از حقیقت با حفظ کرامت انسان است
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه حضرت رقیه(س) تنها یک شخصیت تاریخی نیستند، گفت: ایشان نماد آن بخش از عاشورا هستند که نشان میدهد هزینه دفاع از حق تنها در میدان نبرد پرداخت نمیشود، بلکه کودکان، زنان و خانوادهها نیز سهمی از این ایثار دارند.
حجت الاسلام ولدان در پایان با اشاره به مفهوم جهاد تبیین تصریح کرد: جهاد تبیین فقط سخن گفتن نیست، بلکه دفاع از حقیقت با حفظ کرامت انسان، حمایت از مظلوم، روایت صادقانه واقعیت و ایستادگی بر اصول اخلاقی معنا پیدا میکند؛ همان پیامی که حضرت رقیه(س) با مظلومیت خود برای همیشه در تاریخ ماندگار کردند.
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