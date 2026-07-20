به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها ۱۶ روز تا اربعین حسینی ۱۴۰۵ باقی مانده و تقاضا برای سفر به عتبات عالیات رو به افزایش است، پیشفروش بلیت قطارهای اربعین که قرار بود از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) آغاز شود، با اختلال در سامانههای فروش اینترنتی همراه شد؛ بهطوریکه متقاضیان در نخستین دقایق آغاز فروش، امکان دسترسی به سایتها و خرید بلیت را نداشتند.
روز گذشته، معاون مسافری راهآهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیشفروش بلیت سفرهای اربعین از ساعت ۸:۳۰ امروز خبر داده و اعلام کرده بود که با توجه به همزمانی دو مناسبت مذهبی و دو رویداد مهم در مردادماه، برنامهریزی ویژهای برای مدیریت تقاضای سفرهای ریلی انجام شده است.
به گفته وی، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری در دو مرحله طراحی شده و زائران اربعین میتوانند از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز با مراجعه به سکوهای مجاز فروش اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیتهای مربوط به نیمه دوم مردادماه اقدام کنند.
با این حال، مشاهدات خبرنگار مهر نشان میدهد که در لحظه تنظیم این گزارش، ساعت ۹:۳۴ صبح، بخش قابل توجهی از سایتهای فروش اینترنتی بلیت قطار از دسترس خارج شدهاند و متقاضیان امکان ورود به سامانهها و خرید بلیت را ندارند.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر همچنین حاکی از آن است که اختلال ایجاد شده موجب سردرگمی متقاضیان شده و بسیاری از کاربران با صفحات خطا یا عدم بارگذاری سامانههای فروش مواجه هستند.
در همین حال، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری مهر با ارسال پیامهایی از وضعیت ایجاد شده گلایه کردهاند. به گفته آنها، از دقایقی پیش از آغاز رسمی فروش، سایتهای فروش بلیت را بهصورت مستمر رصد کردهاند، اما موفق به ورود به سامانهها نشدهاند و اکنون نیز نگران هستند که پس از برقراری مجدد دسترسی، ظرفیت بلیتها تکمیل شده باشد.
این در حالی است که همهساله همزمان با آغاز پیشفروش بلیت قطارهای اربعین، به دلیل حجم بالای مراجعه کاربران، سامانههای فروش با افزایش ترافیک مواجه میشوند و انتظار میرود زیرساختهای فنی متناسب با این حجم از تقاضا تقویت شود تا زائران بتوانند بدون اختلال نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
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