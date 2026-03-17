به گزارش خبرنگار مهر، پس از صحبت های مضحک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با عدم امنیت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان در صدد هستند تا بازی های ایران که قرار است در خاک آمریکا برگزار شوند را به کشور مکزیک، یکی از سه کشور میزبان جام جهانی انتقال دهند که تاکنون موفق به انجام این کار نشده اند.

در همین حال رسانه TIMES انگلیس نوشت: پیشنهاد جا به جایی بازی های تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک در جلسه اخیر مدیران فیفا مطرح نشد و با توجه به بلیت فروشی دیدارهای ایران و همچنین بحث اسپانسرینگ بعید است که فیفا بازی های ایران را به خاک مکزیک یا کانادا انتقال دهد.