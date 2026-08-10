چگونه کتاب خاطرات سیلوستر استالونه خلق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، «پلهها» خاطراتی تلخ، الهامبخش و دلخراش از سیلوستر استالونه، اسطوره و چهره برنده جایزه اسکار است که مسیر بعید او به سوی ستاره شدن را روایت میکند و بزرگترین داستان یک فرد شکستخورده که تاکنون خلق شده را به دست خواننده میدهد.
عنوان کتاب «استپز» میتواند به معنی «پلهها» هم باشد. در ۵۰ سالی که از بالا رفتن سیلوستر استالونه از پلههای موزه هنر فیلادلفیا میگذرد، او و آن پلهها به نمادهایی از مقاومت و عزم بدل شده، الهامبخش میلیونها نفر در سراسر جهان برای دنبال کردن رویاهایشان شدهاند.
در «پلهها» استالونه روایت میکند که چگونه رویاهای خود را دنبال کرده است. او به جایی که از آن آمده، تولدی دشوار، کودکی حتی دشوارتر، سالها مبارزه در مدرسه را به اشتراک میگذارد و توضیح میدهد که چگونه داستان واقعی یک زندگی موفق با مواجهه، پذیرش و در نهایت غلبه بر چالشهایمان ساخته میشود. همه اینها در مسافتهایی که میخواهیم برویم و گامهایی که باید برداریم تا از جایی که هستیم به جایی که میخواهیم برویم، معنا مییابد.
استالونه با بیان ماجراهای بین ورودش به شهر نیویورک در سال ۱۹۶۹ و پیروزی «راکی» در جوایز اسکار ۱۹۷۷، تصویری زنده و محرک از مبارزه، امرار معاش و در نهایت موفقیت را به تصویر میکشد. او همچنین از روزهای اولیه و سالهای پایانی خود و پشتکار، خلاقیت و انعطافپذیری که نه تنها منجر به خلق «راکی» که به حرفهای پر از نقشهای فوقالعاده نمادین بدل شد، نوشته است. «پلهها» گواهی بر زندگی خارقالعاده استالونه و تأملی عمیق بر اهمیت بینش، اراده و سختکوشی است.
این کتاب چگونه نوشته شد
سیلوستر استالونه گفته است: من کتاب «پلهها» را نوشتم تا سفرم را به اشتراک بگذارم – مبارزهها، پیروزیها و آنچه در طول مسیر آموختهام. هر مبارزه، هر سقوط، هر بالا رفتن از آن پلهها، شخصیت مرا شکل داده است. هیچ چیز آسان به دست نمیآید؛ ضربهها را میپذیری، به جلو حرکت میکنی و بالا میروی. هرگز فکر نمیکردم این کار را انجام دهم، اما فکر میکنم داستانی برای گفتن دارم و بسیاری از مردم ممکن است با آن ارتباط برقرار کنند.
برد لیول مدیر مشترک، انتشارات UTA گفته است: «اسلای» هر آنچه داشت را در این کتاب جا داد. او نوشت و بازنویسی کرد و بازنویسی کرد تا این که روحش بر صفحه کاغذ نقش بست. «پلهها» داستانی است که واقعاً معنای پشتکار و ایمان را به تصویر میکشد و قرار است زندگی کسانی را که آن را میخوانند و به آن گوش میدهند تغییر دهد. اعتمادی که او به من کرد تا در خلق آن به او کمک کنم، معنادارترین تجربه دوران حرفهای من است.
مائورو دیپرتا، معاون ارشد ناشر گفته است: «اسلای» از همان ابتدا در این کار حضور داشت. یکی از چالشها این بود که چگونه زندگی بزرگی مانند زندگی او روایت شود و مدتی طول کشید تا چارچوب روایت و همچنین مضامین اصلی را کشف کنیم: بلوغ یک هنرمند، اینکه چگونه نوشتن میتواند یک زندگی را نجات دهد، و هرگز عقبنشینی نکردن حتی زمانی که دنیا اعلام میکند هیچ شانسی برای موفقیت نداری!
پلوی سیریپانت، مدیر ارشد هنری هارپرکالینز گفته است: کلید این کتاب، یافتن تصویری بینقص از سیلوستر استالونه بود. پس از بررسی صدها عکس، به تصویر نمادین استالونه روی پلههای فیلم راکی رسیدیم. این تصویر مستقیم با عنوان کتاب مرتبط است و در عین حال نماد انعطافپذیری، عزم و اراده و مسیر بعید او به سوی موفقیت است.
اشتیاق ناشران برای به دست آوردن امتیاز کتاب
سیلوستر استالونه ۲ سال پیش امتیاز کتاب خاطرات «پلهها» را در یک حراج پرمشتری به ویلیام مورو فروخت تا کتاب سال ۲۰۲۵ آماده شود.
ددلاین در گزارشی در سال ۲۰۲۴ از این امر به عنوان یک حراج «پر سر و صدا» یاد کرد و خبر داد سال آینده این خاطرات منتشر خواهد شد. این کتاب توسط UTA به مائورو دپرتا در انتشارات ویلیام مورو فروخته شد. در حالی که طرفین خبری درباره شرایط مالی ندادند، اما روشن بود که مذاکرات با رسیدن به یک مبلغ هفت رقمی به نتیجه رسید.
در عین حال «پلهها» یکی از داغترین عناوین در نمایشگاه کتاب لندن آن سال بود که با محوریت هالیوود برگزار شد. مدیران بخش غیرداستانی بزرگترین ناشران جهان این پروژه را دنبال کردند.
همان زمان از این کتاب به عنوان کتابی «عمیقا شخصی» یاد شد که با داستانهای آموزنده از زندگی و حرفه استالونه کتابی شبه خاطرات است که یادآور کتاب پرفروش «چراغهای سبز» نوشته متیو مککانهی است.
عنوان کتاب به طرز بازیگوشانهای نام خود را از صحنه دویدن اصلی فیلم «راکی» خارج از موزه هنر فیلادلفیا گرفته است تا هم گامها و هم پلهها را متصور شود.
برد لیول در این مورد گفت: «عنوان کاملاً حیلهگرانه بود. با این عنوان معنای دوگانه فیلادلفیا و دویدن از پلهها به ذهن میرسد و در عین حال او میخواست کتابی بنویسد که بتواند به مردم کمک کند.»
«پلهها» به نوعی دنباله مستند «اسلای» است؛ مستندی صمیمی درباره استالونه که چندی پیش با همکاری نتفلیکس پخش شد.
ناشر درباره این مستند و تفاوت آن با کتاب گفت: مستند پخش شد اما فقط سطح اطلاعات را خراش داد. هر چقدر هم که «اسلای» مدت زیادی در معرض دید عموم بوده باشد، او عمیقاً درونگرا نیز هست.
لیول افزود: اما کتاب نشان میدهد که درباره وی هیچ چیز به راحتی به دست نیامده و خود او بوده که همه چیز را به دست آورده است. او فقط میتوانست روی خودش شرط ببندد زیرا به خودش ایمان داشت و این پیام بسیاری از فیلمهای اوست: پیروزی شخصی در غلبه بر سختیها. این کتاب بیشتر به این موضوع میپردازد و به مردم اجازه میدهد تا واقعاً بفهمند که چرا همه فیلمهای او را اینقدر دوست داشتهاند.
درباره استالونه
سیلوستر استالونه نیروی خلاق سازنده برخی از ماندگارترین و نمادینترین شخصیتهای سینما، از جمله راکی بالبوآ در فیلم «راکی» برنده جایزه اسکار، و جان رمبو در فیلم «اولین خون» و همچنین مجموعه فیلمهای پرفروش «بیمصرفها» است.
استالونه بیشتر با مجموعه فیلمهای «راکی» شناخته میشود. او دو نامزدی اسکار اول خود را برای بهترین بازیگر مرد و فیلمنامه سال ۱۹۷۷ برای اولین فیلم این مجموعه دریافت کرد. استالونه بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۶ نویسندگی و کارگردانی چهار فیلم دیگر از مجموعه راکی را بر عهده داشت. جان جی. آویلدسن، که فیلم اول را کارگردانی کرده بود، در سال ۱۹۹۰ برای کارگردانی فیلم دیگری از روی فیلمنامهای که بار دیگر توسط استالونه نوشته شده بود، بازگشت. از دیگر آثار او میتوان به «اولین خون» (۱۹۸۲) و مجموعه فیلمهای بعدی «رمبو»، «یک بار مصرفها» و دهها فیلم دیگر اشاره کرد. استالونه سال ۲۰۱۵ با بازسازی فیلم «کرید» به کارگردانی رایان کوگلر به مجموعه فیلمهای «راکی» بازگشت.
او علاوه بر اینکه نویسنده و کارگردان پرکاری است، بازیگری نیز هست که در طول ۶دهه، درخشیده و به تازگی در سریال تلویزیونی واقعگرا و تحسینشده «تولسا کینگ» هم درکنار خانوادهاش حضور یافت و هم به عنوان تهیهکننده اجرایی و نویسنده نیز فعالیت داشت. او و همسرش جنیفر سه دختر دارند.
«پلهها: یک خاطره» در ۳۰۴ صفحه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶(۷ مهر) توسط هارپر کالینز منتشر میشود.
نظر شما