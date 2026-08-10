زنگ خطر برای مهاجمان پرسپولیس/گلزن قدبلند شگفتی تمرینات شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا شهرآبادی مهاجم ۲۰ ساله و بلند قامت پرسپولیس که با درخواست مهدی تارتار از گل‌گهر سیرجان به جمع سرخپوشان اضافه شده، در تمرینات پیش‌فصل عملکردی داشته که او را به یکی از گزینه‌های مهم تارتار برای خط حمله تبدیل کرده است.

شهرآبادی که از قامت مناسبی برای حضور در خط حمله برخوردار است، در تمرینات با قدرت بدنی قابل توجه، شوت‌های قدرتمند و توانایی مناسب در ضربات نهایی توجه کادر فنی را به خود جلب کرده و در رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی پرسپولیس شرایط خوبی پیدا کرده است.

این مهاجم جوان حالا یکی از گزینه‌های جدی برای تشکیل زوج خط حمله پرسپولیس در کنار علی علیپور محسوب می‌شود؛ بازیکنی که پیش‌تر با اعتماد حسین عبدی فرصت پوشیدن پیراهن تیم‌های ملی در رده جوانان و امید را پیدا کرده و حالا با حضور در پرسپولیس و اعتماد تارتار، امیدوار است روند پیشرفت خود را در سطح بالاتری ادامه دهد.

عملکرد شهرآبادی در تمرینات پیش‌فصل باعث شده تارتار حساب ویژه‌ای روی این مهاجم جوان باز کند و باید دید این اعتماد در مسابقات رسمی نیز به فرصت حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس منجر خواهد شد یا خیر.