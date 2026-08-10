به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سجاد هوشمند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها نقش بسیار مهمی در جامعه دارند و نوع اخبار، تصاویر و محتوایی که منتشر میکنند میتواند بر امید، انگیزه و حتی ایمان مردم تأثیرگذار باشد.
وی افزود: گاهی همه رسانهها با انتشار مطالبی امیدبخش موجب امیدواری مردم میشوند و گاهی نیز انتشار برخی اخبار و مطالب منفی میتواند فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین اصحاب رسانه باید نسبت به آثار محتوایی که منتشر میکنند توجه ویژه داشته باشند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: مردم امروز بیش از گذشته تحت تأثیر فضای رسانهای قرار دارند و یک خبر یا تصویر میتواند احساسات و نگاه تعداد زیادی از افراد را تغییر دهد، بنابراین خبرنگاران باید بدانند که هر محتوایی که منتشر میکنند، میتواند دامنه تأثیر گستردهای داشته باشد.
هوشمند تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور که مردم در حال مقاومت هستند، دشمن به دنبال شکستن همین مقاومت و ایجاد ناامیدی در جامعه است و رسانهها باید مراقب باشند ناخواسته در مسیر اهداف دشمن حرکت نکنند.
وی بیان کرد: خبرنگاران پیش از انتشار هر خبر باید از خود بپرسند که آیا این مطلب موجب امید و انگیزه در مردم میشود یا به ناامیدی آنها دامن میزند؛ چراکه رسانه میتواند با یک خبر، جامعه را به سمت امید و استقامت هدایت کند یا برعکس، زمینه ناامیدی را فراهم سازد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: هر خبرنگار و فعال رسانهای ممکن است هزاران مخاطب داشته باشد و یک خبر منتشرشده از سوی او، از طریق همین مخاطبان به افراد بیشتری منتقل شود؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی اصحاب رسانه بسیار سنگین است.
هوشمند اضافه کرد: رسانهها باید مراقب باشند با انتشار اخبار و مطالبی که موجب تضعیف روحیه مردم میشود، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند؛ چراکه دشمن بیش از هر چیز به دنبال شکستن استقامت مردم است.
وی تصریح کرد: اگر استقامت مردم حفظ شود، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند و در این مسیر نقش رسانهها در تقویت روحیه، امید و انگیزه مردم بسیار مهم است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در اداره تبلیغات اسلامی دنبال میشود، مسئله جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان است و این موضوع از ضروریترین مسائل جامعه به شمار میرود.
هوشمند بیان کرد: در همین راستا طرحی برای تسهیل ازدواج جوانان در شهرستان اردستان طراحی شده که در قالب آن مرکز همسانگزینی، مشاورههای پیش و پس از ازدواج و معرفی خانوادهها به یکدیگر دنبال میشود.
وی افزود: در کنار مرکز همسانگزینی، طرح ازدواج آسان نیز پیشبینی شده است تا بخشی از هزینههای ازدواج جوانان کاهش پیدا کند و زمینه برای آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان فراهم شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: برای اجرای این طرح، عاقد به صورت رایگان در اختیار زوجها قرار میگیرد و اتاق عقد نیز در نظر گرفته شده است؛ همچنین با تهیه سفره عقد و هماهنگی با مجموعههای مختلف تلاش شده هزینههای اولیه ازدواج کاهش یابد.
هوشمند تصریح کرد: در بخش پذیرایی نیز با مجموعههایی مانند رستوران و هتل جهانگردی و سالن رحمت هماهنگیهایی انجام شده تا زوجهای جوان بتوانند برای برگزاری مراسم خود از ظرفیت این مجموعهها با هزینه بسیار کمتر استفاده کنند.
وی بیان کرد: در حوزه خدمات آرایش نیز تعدادی از آرایشگران مرد و زن شهرستان برای همکاری با این طرح اعلام آمادگی کردهاند و برخی از آنها بخشی از خدمات خود را به صورت رایگان یا با هزینه بسیار پایین ارائه میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: با کنار هم قرار گرفتن این ظرفیتها، بخش قابل توجهی از هزینههای اولیه ازدواج که ممکن است به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برسد، کاهش پیدا میکند و امیدواریم این طرح بتواند به ازدواج جوانان شهرستان کمک کند.
هوشمند اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، حدود چهار هزار دختر و پسر مجرد در شهرستان اردستان وجود دارد و اگر تنها بخشی از این افراد بتوانند از ظرفیت طرح ازدواج آسان استفاده کنند، میتوان شاهد افزایش قابل توجه آمار ازدواج در شهرستان بود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، تبلیغ برای یک اداره یا شخص خاص نیست، بلکه مهم این است که یک کار ماندگار برای جوانان شهرستان انجام شود و زمینه تشکیل خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: از اصحاب رسانه درخواست داریم این طرح را در ماه ربیع تبلیغ کنند و در معرفی ظرفیتهای آن به جوانان و خانوادهها همکاری داشته باشند، چراکه این موضوع مستقیماً با آینده جوانان شهرستان ارتباط دارد.
هوشمند بیان کرد: در ماههای محرم و صفر نیز شاهد حضور گسترده هیئتها و مجموعههای مردمی در برنامههای مختلف شهرستان بودیم و بیش از ۱۰۰ موکب در شهرستان اردستان در مناسبتهای مختلف فعالیت کردند.
وی افزود: در جریان برنامههای مربوط به تشییع پیکر رهبر شهید نیز در چهار نقطه شهرستان موکبهایی برپا شد و هیئتها، شهرداری، بسیج و دیگر دستگاهها در زمینه خدمترسانی و تأمین نیازهای مردم همکاری کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: تنها در شهر اردستان طی چهار روز، در هر وعده غذایی حدود هزار پرس غذا توزیع شد که مجموع آن به حدود ۱۲ هزار پرس غذا رسید و این میزان جدا از میانوعدهها، آش، حلیم و دیگر خدمات پذیرایی بود.
هوشمند تصریح کرد: هزینه تأمین همین بخش از غذای مورد نیاز مردم بیش از یک میلیارد تومان برآورد میشود و اگر سایر خدمات و هزینهها را نیز در نظر بگیریم، حجم مشارکت و هزینهکرد مردمی بسیار بیشتر خواهد بود.
وی بیان کرد: این اقدامات نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی شهرستان اردستان است و باید از همه هیئتها، مجموعههای مردمی، شهرداری، بسیج و دستگاههایی که در این برنامهها مشارکت کردند، قدردانی کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: اصحاب رسانه نیز در انعکاس تجمعات و برنامههای مردمی نقش مهمی دارند و این انعکاس از خود برگزاری برنامهها کمتر نیست، چراکه مردم با دیدن اخبار و تصاویر حضور گسترده مردم، از ادامه مقاومت و فعالیتهای مردمی مطمئن میشوند.
هوشمند اضافه کرد: رسانهها با انعکاس صحیح این برنامهها اجازه نمیدهند دشمن تصور کند که مردم از صحنه خارج شدهاند یا انگیزه و امید خود را از دست دادهاند و این موضوع یکی از مهمترین وظایف رسانهای در شرایط فعلی است.
وی تصریح کرد: در حوزه تبلیغ دینی نیز در ایام مختلف سال، روحانیون ثابت و اعزامی در شهرها و روستاهای شهرستان حضور داشتهاند و در ماه محرم و صفر نیز اعزام روحانیون به مناطق مختلف ادامه داشته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: در مناسبتهای مختلف حدود ۷۰ تا ۸۰ روحانی اعزامی در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستاهای شهرستان فعالیت داشتهاند و این روند در روزهای پایانی ماه صفر نیز ادامه دارد.
هوشمند بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ خانه عالم در شهرستان وجود دارد که بخشی از آنها در اختیار اداره تبلیغات اسلامی است و برای تقویت فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در مناطق مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: در حوزه کانونهای فرهنگی و تبلیغی نیز چند مجموعه در شهرستان فعال هستند و چهار کانون فرهنگی تبلیغی و سه مؤسسه قرآنی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی فعالیت میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان یادآور شد: تلاش مجموعه تبلیغات اسلامی این است که از ظرفیت روحانیون، هیئتها، مؤسسات قرآنی، کانونهای فرهنگی و مجموعههای مردمی برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی شهرستان استفاده شود.
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