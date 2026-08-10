تظاهرات مردم سئوتا در اعتراض به سیاست های دولت اسپانیا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هزاران نفر از شهروندان شهر سئوتا عصر دیروز در «میدان قانون اساسی» گرد هم آمدند تا ضمن مطالبه راهکارهایی برای حل بحران مهاجران، از همزیستی مسالمتآمیز در این شهر دفاع کنند.
این تجمع که با شعار «دیگر بس است، سئوتا تسلیم نخواهد شد» برگزار شد، با انتقاد شدید از دولت مادرید همراه بود. برخی از معترضان نیز پس از این مراسم، تظاهرات خود را با راهپیمایی به سمت مقر نمایندگی دولت در شهر ادامه دادند. معترضان خواستار استعفای دولت سانچز شدند.
در همین حال، با ورود «ویتو کیلز»، فعال سیاسی راست افراطی اسپانیا به «پلازا د لوس رِیس»، تنشها بالا گرفت؛ برخی از افراد حاضر در جمعیت، او را متهم کردند که برای ایجاد «شکاف و تفرقه» میان ساکنان سبته آمده است.
بحران مهاجرت در شهر سئوتا باعث تشدید تنشهای سیاسی بر سر تصمیم اسپانیا برای بازگرداندن موقت کنترلهای مرزی در بنادر و فرودگاهها برای مسافرانی شد که از ایتالیا وارد میشوند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت ایتالیا از لغو محدودیتهایی که علیه مسافران اسپانیایی در پی حوادث هفته گذشته در سئوتا وضع کرده بود، خودداری کرد.
این اعتراضها پس از آن شکل گرفت که سئوتا در هفتههای اخیر با یکی از کمسابقهترین موجهای ورود مهاجران از خاک مراکش مواجه شد؛ بحرانی که بار دیگر موضوع کنترل مرزهای اسپانیا و سیاستهای مهاجرتی دولت سانچز را به مسئلهای سیاسی تبدیل کرده است.
روز جمعه ۱۱ مرداد ماه، ناگهان حدود ۵۰ هزار نفر از مردم مراکش با ایجاد هرجومرج فراوان به مرزهای ورودی اسپانیا حمله کردند و وارد شهر سئوتا شدند.
ناظران سیاسی این بحران را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده اند؛ چرا که اسپانیا طی سالهای گذشته از جمله در جریان جنگ غزه با حمایت از آرمان فلسطین موجبات خشم صهیونیستها را برانگیخته است.
یک شنبه هفته گذشته نیز هزاران معترض عمدتا از حامیان جناح راست اسپانیا به خیابانهای مادرید آمدند تا به نحوه مدیریت دولت اسپانیا در قبال بحران مهاجرت در منطقه خودمختار سبته اعتراض کنند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی، دولت سوسیالیست پدرو سانچز را مستقیما مسئول این بحران دانستند.
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