به گزارش خبرنگار مهر، نعمان یزدانی صبح دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر اظهار کرد: برنامهریزی شده است نانواییهای استان بر اساس شاخصهای کیفی ارزیابی و درجهبندی شوند تا زمینه ارتقای کیفیت نان و افزایش رقابت میان واحدهای نانوایی فراهم شود.
وی با بیان اینکه شعار مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان «نان خراسان شمالی باید بر سفره سایر استانها باشد» است، افزود: در ماههای گذشته بخش زیادی از ظرفیت مجموعه صرف تأمین امنیت غذایی، ذخیرهسازی کالاهای اساسی و مدیریت بازار شده و به همین دلیل فرصت کمتری برای اجرای برنامههای کیفی فراهم بوده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به اینکه مردم بهترین داور عملکرد این مجموعه هستند، تصریح کرد: رضایتمندی عمومی مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ما است و ثمره اقدامات باید در کیفیت نان و خدمات ارائهشده به مردم نمایان شود.
یزدانی درباره عوامل مؤثر بر کیفیت نان گفت: کیفیت نان به سه عامل اصلی شامل کیفیت آرد، مهارت نیروی انسانی و تجهیزات و ماشینآلات بستگی دارد و حتی بهترین آرد نیز بدون حضور نانوای ماهر، محصول مطلوبی تولید نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه در تولید آرد از اختلاط گندمهای باکیفیت و ضعیف و همچنین گندمهای مناطق مختلف برای ارتقای کیفیت استفاده میشود، افزود: تفاوت کیفیت نان در نانواییها بیش از هر چیز به مهارت نانوا و نحوه تولید بازمیگردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی همچنین از بازنگری در آنالیز هزینههای نانواییها خبر داد و گفت: در محاسبات جدید، هزینه واقعی نیروی انسانی نیز لحاظ شده است تا نانوایان بتوانند با استفاده از تعداد کافی نیروی کار، کیفیت تولید را افزایش دهند.
وی در پایان با قدردانی از نقش رسانهها، از خبرگزاری مهر به دلیل توجه مستمر به مسائل حوزه نان، گندم و امنیت غذایی تقدیر کرد و گفت: این خبرگزاری با نگاه حرفهای و مسئولانه، ظرفیتها، چالشها و مطالبات این حوزه را منعکس میکند و تداوم این همراهی رسانهای میتواند به ارتقای کیفیت خدمات، بهبود روند تصمیمگیری و افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.
یزدانی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح درجهبندی نانواییها، حمایت از واحدهای برتر و نظارت مستمر، کیفیت نان در خراسان شمالی ارتقا یافته و رضایت مردم بیش از گذشته جلب شود.
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