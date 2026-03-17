فرماندار میناب: ملت ایران انتقام خون شهدای مظلوم را خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در حاشیه تجمعات مردمی در شهرستان میناب اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا بدانند جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خون و با تمام توان، پیگیر انتقام خون این شهدای مظلوم است و یاد و راه آنان برای همیشه در جامعه زنده خواهد ماند.
وی با اشاره به همدلی مردم و مسئولان در پاسداشت مقام شهدا افزود: دولت جمهوری اسلامی با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب و با حمایت ملت، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا، پاسخ قاطعی به دشمنان خواهد داد.
فرماندار ویژ میناب همچنین از حضور پرشور مردم این شهرستان در آیینهای عزاداری و گرامیداشت شهدا خبر داد و گفت: مردم متدین و ولایتمدار میناب در شبهای اخیر با حضور در خیابانها و میادین اصلی شهر، جلوهای از همبستگی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
به گفته وی، تجمعهای مردمی در گلزار شهدا، میدان شهدا، چهارراه امام و بلوار بسیج برگزار شد و شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای ایران و سر دادن شعارهایی همچون «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا و رژیم صهیونیستی» و «نه تسلیم، نه سازش» یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
رادمهر ادامه داد: در این آیینها نوای «حیدر حیدر» در میان جمعیت طنینانداز شد و برنامههایی همچون دمامزنی، فضای شهر را آکنده از حال و هوای سوگ و همبستگی مردمی کرد.
وی افزود: همچنین کاروان خودرویی بسیج هنرمندان میناب با هدف اعلام حمایت از رهبر معظم انقلاب و تجدید بیعت با شهدای دانشآموز دبستان «شجره طیبه» در سطح شهر به حرکت درآمد.
فرماندار ویژه شهرستان میناب در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم میناب در این مراسمها نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت خون پاک شهداست.
نظر شما