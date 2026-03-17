تبریز آماده استقبال از بانوان وطن دوست

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که روزهای سختی را در استرالیا پشت سر گذاشتند فردا (چهارشنبه) به کشور بازمیگردند. این ملیپوشان پس از سفر به مالزی و ترکیه از مرز بازرگان وارد ایران خواهند شد.
مردم تبریز به عنوان یکی از نقاط مهم استقبال از این قهرمانان برنامهای ویژه برای خوشامدگویی به بانوان وطندوست ترتیب دادهاند. این مراسم با هدف تجلیل از زحمات و تلاشهای تیم ملی فوتبال زنان ایران برگزار خواهد شد و فرصتی مناسب برای ابراز محبت و حمایت از این ورزشکاران خواهد بود.
این مراسم از ساعت ۲۱ در میدان ساعت تبریز برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم استقبال در زنجان و قزوین نیز برگزار میشود و در نهایت تهرانیها نیز در روز پنجشنبه از کاروان بانوان استقبال خواهند کرد.
