رادان: دشمن تلاش داشت امشب، مدل جدیدی از فتنه را در کشور آغاز کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور گفت: ترامپ بیهوش فرق هوش مصنوعی و مردم را نمی‌داند.

وی افزود: دشمن تلاش داشت، امشب، مدل جدیدی از فتنه را در کشور آغاز کند و مردم ایران تودهنی به تفاله های اسراییل و آمریکا زدند

به گفته وی؛ ترامپ دیوانه، نفهم و بیهوش همواره جمعیت شمارا به هوش مصنوعی تشبیه کرده است و ترامپ انقدر بیهوش است که فرق شما با هوش مصنوعی را نمی داند.

وی خاطرنشان کرد: اگر به شتر توهین نباشد ترامپ شبیه شتر است و ترامپ در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه بزنند.

رادان در ادامه گفت: مردم ایران تودهنی‌هایی به دشمنان خود زدند و نشان دادند که هوشیاری و بیداری آن‌ها ادامه‌دار است و اگر دشمنانی تصور می‌کنند که می‌توانند با القا کردن خستگی به مردم، میدان را در دست بگیرند، اشتباه فاحشی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کل کشور با اشاره به تلاش دشمنان در ایجاد ناامنی تأکید کرد: دشمنان در پی آن بودند که مدل جدیدی از فتنه را در کشور آغاز کنند، اما مردم ایران با هوشیاری خود نشان دادند که در برابر توطئه‌های خارجی و داخلی مقاومت خواهند کرد.