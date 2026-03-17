مجروح شدن ۶۳۰ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۴

به گزارش خبرنگار سلامت مهر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: تا ساعت ۲۴ روز ۲۶ اسفندماه، در مجموع ۶۳۰ نفر در سراسر کشور بر اثر حوادث و اتفاقات مربوط به چهارشنبه آخر سال مجروح شدند.

وی افزود: از این تعداد۱۲۹ نفر در بیمارستان بستری هستند، ۴۸۴ نفر مرخص شدند و ۱۸ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رییس اورژانس کشور ادامه داد: متاسفانه مجروحیت ۳۰ نفر به قطع عضو انجام شد. همچنین ۱۴۹ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند.

میعادفر گفت که ۱۴۰ نفر دچار سوختگی هایی با درجات مختلف شدند که همگی تحت درمان قرار دارند.

وی افزود:آمار ها نشان می دهد در استان آذربایجان غربی ۱۰۸ نفر، در استان اردبیل ۹۴ نفر و در استان کرمانشاه ۷۸ نفر مصدوم شده اند.

رییس سازمان اورژانس کشور در ادامه گفت: خوشبختانه امسال تاکنون هیچکس بر اثر حوادث چهارشنبه سوری جان خود را از دست نداده است.