به گزارش خبرگزاری مهر، صفدری در سخنانی اظهار داشت: امسال با همراهی مردم میزان مصدومین چهارشنبه‌سوری در لرستان کاهش چشمگیری داشت، به‌طوری‌که کل مصدومین استان ۱۸ نفر بوده که یک نفر از مصدومین به علت سوختگی به خارج از استان برای درمان اعزام و سایر مصدومین نیز از مراکز درمانی به‌صورت سرپائی ترخیص شدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال گذشته در استان تعداد ۱۹۶ نفر مصدوم به ثبت رسید که از این تعداد دو نفر قطع عضو و سه نفر برای درمان به خارج از استان اعزام شده بودند.

رئیس اورژانس فوریت‌های پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور از مردم به‌خاطر همکاری و عدم حضور در چهارشنبه‌سوری و کم‌کردن بار درمانی به مراکز درمانی استان قدردانی کرد.