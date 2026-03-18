مردم نگران نباشند؛ ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در برنامه تلویزیونی درمورد فعالیت اصناف در شرایط فعلی گفت: اصناف به عنوان شبکه توزیع کالا به عنوان بزرگترین شبکه مویرگی اقتصادی کشور که مانند خون در بدن جاری هستند زنده و پویاست و در تلاش است و همکاران ما در صنفها و اتحادیههای مختلف در حال خدمت هستند و در طول سال، شاید هزاران کار خیر و عامالمنفعه در صنفهای مختلف بدون هیچ منت و دیده شدنی انجام میدهند.
رستگار ادامه داد: با خیلی از روسای اتحادیهها که صحبت میکنم کارهایی که برای مردم و کشور انجام میدهند نتیجهای روشن و شفاف و قابل تقدیر دارد.
وی افزود: همکاران صنفی ما با افتخار پای کار هستند و اگر روزی برسد که کالای خود را به طور مجانی در اختیار مردم قرار دهند که طمع دشمن از این کشور قطع شود این کار را میکنند و سعی کردهاند همیشه مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند را به خوبی انجام دهند و حضور اصناف در جامعه علاوه بر موضوع اقتصادی، امنیتآفرین است.
رستگار درمورد اقدامات اصناف برای روزهای پایان سال گفت: همیشه برای پایان سال، یک برنامه برای فروش فوقالعاده بهاره تدارک میدیدیم و امسال هم، پنج نقطه تهران نمایشگاه بهاره داشتیم و بسیاری از افراد میخواستند شرکت کنند که متأسفانه، به دلیل شرایط فعلی این اتفاق نیفتاد ولی همان کالاهایی که برای این بازارها درنظر گرفته شده بود در سطح شهر، آماده ارائه هستند و همکاران فروشگاه فوقالعاده دارند.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: کسبه و اصناف درمورد موضوعاتی دغدغه دارند و از آنها درخواست میکنم با قدرت پای کار باشند و در این پایان سال به مردم تخفیف دهند تا انشاءالله، به عنوان خانواده ایرانی خوشحال باشیم.
رستگار درمورد وضعیت توزیع کالاهای اساسی گفت: سه گروه کالایی داریم. گروهی که تولیدات ما بیش از مصارف داخلی است. گروهی که تولیدات ما برابر با مصارف داخلی است و گروهی که نیاز به واردات دارد. عمده کالاهای اساسی را تولید داخل داریم و مردم نباید نگرانی داشته باشند و ذخایر ما به اندازه کافی است و با توجه به این که شرایط جنگی است و برای این شرایط آماده بودهایم باید به درستی مدیریت شود تا انشاءالله، با هیچ مشکلی روبهرو نشویم.
رستگار افزود: ممکن است که در بعضی از شهرهای مهمانپذیر، تا حدی برای برخی از کالاها کمبود وجود داشته باشد. امّا برنامهریزیها به صورتی است که مردم هیچ نگرانی برای معیشت خود نداشته باشند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بین بخشهای دولتی و خصوصی اقتصادی یک اتفاق خوبی افتاده و تعامل صد در صدی جهادی است که انشاءالله، این حرکت جهادی را باید در طول سال داشته باشیم و اقتصاد باید پویا باشد.
او افزود: یکی از تکالیف ما به عنوان اصناف و اتحادیهها نظارت بر واحدهای صنفی است و گشتهای ویژه به صورت مشترک و گشتهای غیر ویژه به صورت ثابت در نقطههای متفاوت شهر داریم و در حال پیگیری هستیم و درخواست میکنیم مردم هر کالایی را که خرید میکنند حتماً فاکتور بگیرند و مراقب باشیم که کالایی احتکار نشود و اتاق اصناف هم آمادگی دارد که هر جایی گزارش کتبی باشد گزارشها به شمارههای ۱۳۵ و ۱۲۴ داده شوند و به سرعت پیگیری انجام میشود.
