حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی و معیشتی مردم اظهار کرد: به صورت کلی، وضعیت فعلی کالاهای اساسی و معیشتی مردم روال طبیعی دارد. شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم شامل جنگ، تحریم و محدودیتهای دیگر، نتوانسته کشور را از پا درآورد. ما پیشتر نیز شرایط سخت را تجربه کردهایم و اکنون نیز نیازمند برنامهریزی دقیق برای اداره امور و جلوگیری از کمبود کالا هستیم.
وی افزود: همیشه برخی کالاها به دلیل شرایط جغرافیایی یا نیاز به تنظیم بازار، وارداتی هستند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر، کشور در وضعیت پایدار و معمولی قرار دارد، اما تعامل و همکاری میان بخشهای مختلف اقتصادی برای جلوگیری از هرگونه مشکل ضروری است.
رستگار درباره تأثیر مسائل جنگ و تحریم بر اقتصاد گفت: توصیه من این است که تعامل دائمی میان مردم، مسئولان و بخشهای دولتی و خصوصی برقرار باشد. این تعامل همواره لازم است، اما در شرایط خاص، مانند حوادث غیرمترقبه، اهمیت آن بیشتر میشود تا کمبود کالا یا مشکلات کسب و کار ایجاد نشود. ما رصد دقیق و پیگیری مستمری از وضعیت بازار داریم و تلاش میکنیم مشکلات جدی به وجود نیاید.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: برخی مشکلات دائمی وجود دارد، اما هیچکدام به حدی نیست که کشور را با بنبست مواجه کند. جایگاه جغرافیایی و ارتباطات مرزی ما نیز بسیاری از مسائل را رفع میکند. در این شرایط، همدلی و همکاری میان مسئولان اقتصادی اهمیت بالایی دارد تا مردم دچار مشکلات دیگری نشوند.
رستگار درباره مدیریت بازار گفت: ابتدا باید مراقب باشیم که کمبودی ایجاد نشود و در مرحله بعد، قیمتها کنترل شود تا افزایش غیرواقعی نداشته باشیم. احتکار و گرانفروشی نیز به شدت رصد و برخورد منطقی با آن انجام میشود.
