اقدامات ضروری در مواجهه با مصدومان سوختگی تنفسی ناشی از انفجار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور با انتشار محتوای آموزشی مهمی، راهکارهای عملی برای شناسایی علائم سوختگی راه‌های هوایی و اقدامات صحیح در برابر مصدومان در محلهای انفجار و آتش‌سوزی را اعلام کرد.

بر اساس توضیحات فنی سازمان اورژانس، زمانی که فردی در محیط بسته در معرض انفجار یا آتش شدید قرار می‌گیرد، دو عامل اصلی تهدیدکننده جان او ایجاد می‌شود: موج انفجار که می‌تواند به تنفس آسیب بزند و گرمای شدید که باعث سوختگی راه‌های هوایی می‌شود. این سوختگی‌ها می‌توانند سریعاً منجر به بسته شدن راه‌های هوایی، تنگی نفس و خفگی شوند.

علائم کلیدی که نشان‌دهنده سوختگی تنفسی هستند شامل وجود دوده در اطراف دهان و بینی، سوختگی موهای بینی، تورم و قرمزی در دهان و حلق، احساس تنگی نفس و احساس توده در گلو می‌باشد که تشخیص به موقع این علائم می‌تواند جان مصدوم را نجات دهد.

سازمان اورژانس کشور اقدامات اولیه ضروری برای کمک به مصدومان در چنین شرایطی را به شرح زیر اعلام کرده است: در گام نخست باید خونسردی خود را حفظ کرده و از ایمنی صحنه برای خودتان و مصدوم مطمئن شوید. مصدوم باید در حالت استراحت قرار گیرد و بلافاصله از اورژانس ۱۱۵ کمک خواسته و برای انتقال سریع مصدوم به بیمارستان برنامه‌ریزی شود.

در شرایطی که نیاز به دور کردن مصدوم از محل داشتید، او را راه ندهید بلکه سر و گردن او را با دست ثابت نگه دارید و با کمترین حرکت ستون فقرات، مصدوم را به اولین نقطه امن منتقل کنید. همراه مصدوم بمانید و اگر تغییری در شرایط مصدوم قرار گرفت، با اورژانس تماس بگیرید و اطلاع دهید.

نکات حیاتی که باید رعایت شوند شامل عدم اجبار مصدوم به راه رفتن، به‌ویژه اگر آسیب ستون فقرات وجود داشته باشد، ثابت نگه داشتن سر و گردن مصدوم تا حرکت ستون فقرات حداقل باشد، همراهی مصدوم و گزارش تغییرات وضعیت به اورژانس، و اولویت نجات جان مصدوم بر جمع‌آوری وسایل است.

