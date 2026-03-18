محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح آخرین وضعیت پایداری سلامت آب شرب و نظارت‌های بهداشتی درمانی شرایط جنگی پرداخت.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار با تأکید بر اینکه نظارت بر سامانه‌های آبرسانی شهری و روستایی وظیفه حاکمیتی این مرکز است، اظهار داشت: در شرایط کنونی نه تنها خدمات ما کاهش نیافته، بلکه بازرسی‌ها به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که در جلسات با دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر کنترل دقیق پارامترهای میکروبی، شیمیایی و فیزیکی آب تأکید شد.

وی افزود: تیم‌های بهداشتی ما به صورت روزانه میزان کلر و کدورت آب را رصد می‌کنند و هرچند بر اثر بمباران‌ها ممکن است شکستگی‌های منطقه‌ای در شبکه آبرسانی رخ دهد، اما بلافاصله با هماهنگی وزارت نیرو، پس از رفع نقص، عملیات گندزدایی ویژه و سنجش مجدد انجام می‌شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

فرهادی در خصوص وضعیت آب در مناطق آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ نگرانی برای سیستم آبرسانی کل کشور از جمله کلان‌شهرهایی مثل تهران، مشهد و شیراز وجود ندارد.

وی افزود: در پی بمباران آب‌شیرین‌کن قشم، اگرچه این واحد از مدار خارج شده، اما آبرسانی از طریق تانکرهای تحت نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حال انجام است و سلامت آب توزیعی به طور قاطع تأیید می‌شود.