میقانی:جاده های خراسان شمالی مه گرفته و بارانی است

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون رانندگان عبوری از گردنه امین الله در محور بجنورد-آشخانه و محور جاده قدیم بدرانلو با مه غلیظ و کاهش دید روبه رو هستند.

وی افزود: همچنین پدیده مه در گردنه اسدلی و گردنه پلمیس در محور بجنورد- اسفراین، سه راهی چمن بید-جنگل گلستان و بجنورد-تنگه ترکمن با پدیده مه و کاهش دید افقی روبه رو هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی بیان کرد: اکنون در محورهای مختلف استان باران گزارش شده و سبب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

میقانی تصریح کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرید.