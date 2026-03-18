۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

میقانی:جاده های خراسان شمالی مه گرفته و بارانی است

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌شمالی گفت: پدیده مه گرفتگی در گردنه‌های استان سبب اختلال در تردد خودروها در این محورها شد از این رو رانندگان با احتیاط برانند.

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون رانندگان عبوری از گردنه امین الله در محور بجنورد-آشخانه و محور جاده قدیم بدرانلو با مه غلیظ و کاهش دید روبه رو هستند.

وی افزود: همچنین پدیده مه در گردنه اسدلی و گردنه پلمیس در محور بجنورد- اسفراین، سه راهی چمن بید-جنگل گلستان و بجنورد-تنگه ترکمن با پدیده مه و کاهش دید افقی روبه رو هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی بیان کرد: اکنون در محورهای مختلف استان باران گزارش شده و سبب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

میقانی تصریح کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرید.

کد خبر 6777843

