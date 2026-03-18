به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی در جریان بازدید از شرکت قطعات توربین شهریار و تمهیدات صنعت برق حرارتی برای تکمیل برنامه تعمیرات نیروگاههای حرارتی تا قبل از شروع پیک تابستان سال آینده، افزود: با وجود حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور، پرسنل غیور نیروگاهها به عنوان خط مقدم تولید برق در حال تلاش جهادی شبانهروزی هستند.
وزیر نیرو تاکید کرد: کارکنان صنعت برق حرارتی این روزها به عنوان سنگربانان تولید برق علاوه بر اجرای پروژههای توسعه ظرفیت نیروگاهی در حال تکمیل برنامه تعمیرات نیروگاهها به منظور افزایش آمادگی واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار در پیک تابستان سال آینده هستند.
وی با تقدیر ویژه از عملکرد جهادگران صنعت آب و برق، خاطرنشان کرد: مردم عزیز کشورمان هیچگاه تلاشهای غیرتمندانه اقشار مختلف جامعه در دوران جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان برای خدماترسانی به آنان را فراموش نخواهند کرد.
