پایان تعمیرات اساسی ترانسفورماتور نیروگاه کنگان توسط متخصصان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی عملیات پیچیده تعمیرات اساسی و بهسازی ترانسفورماتور نیروگاه گازی کنگان با موفقیت به پایان رسید و این تجهیز آماده بازگشت به مدار تولید شد.
لطفی با اعلام این خبر، افزود: تمام ظرفیتهای سختافزاری، توان علمی و پژوهشی این مجموعه برای تحقق تکالیف ابلاغی و پایداری شبکه برق در تابستان پیشرو بسیج شده است. در همین راستا پروژه بهسازی و تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۲۳ مگاولتآمپری نیروگاه کنگان به عنوان یکی از دهها پروژه استراتژیک شرکت در جنوب کشور با موفقیت نهایی شد.
وی در تشریح جزئیات فنی این پروژه گفت: این عملیات شامل فرآیندهای پیچیدهای از جمله علتیابی دقیق حادثه، طراحی و ساخت مجدد کویلها و هستهها بود که تماماً با تکیه بر داراییهای نرمافزاری و ظرفیتهای کارگاهی اختصاصی این شرکت به انجام رسید.
لطفی ادامه داد: پس از اتمام مراحل ساخت و بازسازی، تستهای فوقتخصصی عملکردی مطابق با استانداردهای جهانی بر روی این ترانسفورماتور انجام شد و پس از تایید نهایی، جهت نصب و بهرهبرداری به نیروگاه مبدأ در کنگان ارسال گردید.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به جایگاه حساس این شرکت در زنجیره تولید برق کشور خاطرنشان کرد: شرکت تعمیرات نیروگاهی با در اختیار داشتن سهم ۲۲ درصدی در پشتیبانی فنی و تعمیراتی صنعت نیروگاهی، نقش بیبدیلی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا میکند. اتمام پروژههایی نظیر ترانسفورماتور کنگان، تضمینکننده تداوم «نور و آسایش» برای هموطنان، به ویژه در مناطق گرمسیر جنوب کشور در روزهای اوج مصرف است.
وی در پایان تاکید کرد: این دستاورد در حالی محقق شده است که شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اجرای بیش از ۹۰ پروژه همزمان، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای پشتیبانی از پیک بار سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
