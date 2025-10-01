به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برق حرارتی، ابوالفضل عسگری در گردهمایی مدیران صنعت برق حرارتی به منظور پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی در دوره اوج بار امسال و برنامه‌ریزی برای تولید برق پایدار در زمستان و تابستان پیش‌رو، با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۳ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شده است، افزود: در نیمه نخست امسال میزان تولید برق این واحدها با رشد چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲۱۱ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید در دولت چهاردهم از مرز ۷۸ هزار مگاوات عبور کرده است، ادامه داد: ظرفیت تولید برق حرارتی کشور برای دوره اوج بار امسال مجموعاً سه هزار و ۱۸۹ مگاوات افزایش یافته است.

عسگری اضافه کرد: این مهم از طریق سنکرون واحدهای گازی و بخار نیروگاهی جدید به ظرفیت یک‌هزار و ۷۶۹ مگاوات، رفع محدودیت تولید ۱۴ نیروگاه بخاری موجود به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات و ارتقای ۶۷۰ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه‌های گازی برای تامین برق پایدار پیک تابستان امسال محقق شده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به آمادگی بیشتر واحدهای نیروگاهی نسبت به سال گذشته، گفت: میزان انرژی از دست رفته نیروگاه‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۳.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ضریب آمادگی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در پیک تابستان امسال از مرز ۹۹ درصد عبور کرده است، بیان کرد: دست‌یابی به این رقم در حالی بوده که متوسط آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی در جهان حدود ۹۵ درصد است.

عسگری به آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای افزایش آمادگی این واحدها در تابستان سال آینده اشاره کرد و افزود: از اواخر شهریورماه برنامه بهینه‌سازی این واحدها با حجم سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان به منظور انجام ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی آغاز شده است تا از نیمه اردیبهشت‌ماه سال آینده بتوانیم نیروگاه‌های حرارتی را با حداکثر آمادگی برای پیک مصرف برق تابستان در اختیار داشته باشیم.