سملیان: شبکه ارتباطی جزیره خارگ پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت شبکه ارتباطی جزیره خارگ اظهار کرد: از همان ساعات ابتدایی تجاوزات اخیر آمریکایی - صهیونیستی و حملات متعدد به جزیره خارگ، مجموعه ارتباطات استان با اتخاذ تمهیدات لازم به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی وارد عمل شد و پس قطعی شبکه ارتباطی، تیم های فنی مخابرات منطقه بوشهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: تیم های فنی مخابرات منطقه بوشهر با وجود حملات متعدد به این جزیره، قطعی شبکه ارتباطی را برطرف و شبکه ارتباطی این جزیره در ۲۴ ساعت پایدار شد.

سملیان افزود: تأمین مسیرهای پشتیبان برای سرویس‌های ارتباطی، برقراری رومینگ بین اپراتوری برای مناطقی که پوشش ارتباطی خود را از دست داده‌اند، و همچنین تأمین برق پشتیبان برای سایت‌های ارتباطی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای جلوگیری از اختلال در ارتباطات استان انجام شده است.

تقویت پوشش شبکه ارتباطی در جاده جم به سیراف

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از ارتقای سطح ارتباطی مسیر جاده ای جم به سیراف با احداث یک سایت همراه، خبر داد.

سملیان گفت: پس از درخواست های مردمی درخصوص عدم پوشش مناسب در مسیر جم به سیراف و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این مسیر پر تردد، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف شد.