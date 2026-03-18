قربانپور: اواخر هفته هوای آذربایجان غربی بارانی می شود

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شاهد جوی آرام و پایدار در سطح استان بودیم و انتظار داریم با تداوم استقرار الگوی پرارتفاع در تراز میانی جو و نفوذ زبانه پرفشار از عرض های شمالی در سطح زمین، طی امروز و فردا هم این آرامش جوی همچنان در سطح استان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، از اواخر وقت فردا ناوه ای بارشی به تدریج وارد سطح استان شده و تا اوایل هفته آینده، به شکل متناوب سبب بارش باران (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف) و وزش باد خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: شدت بارش ها برای پنجشنبه شب و اوایل وقت جمعه پیش بینی می شود و در سایر روزها، بارندگی به شکل خفیف و پراکنده خواهد بود.

قربانپور گفت: با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده، در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها، کولاک برف، لغزندگی، مه گرفتگی، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده ای بویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین از نظر دمایی، فرارفت دمایی قابل توجهی در تراز ۸۵۰ میلی باری در طی روزهای آتی دیده نمی شود و لذا برای روزهای آینده تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.

قربانپور یاد آور شد: در طی ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان های پلدشت با ۱۷ و چالدران با منفی ۳ درجه به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ارومیه در طی این مدت دارای کمینه ۳ و بیشینه ۱۵ درجه بود.