بارش ها از روز شنبه در آذربایجان غربی شدت می یابد؛ احتمال وقوع سیلاب

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ادامه فعالیت امواج بارشی، طی شبانه روز گذشته شاهد بارندگی هایی در سطح استان بودیم، به طوری ایستگاه های سردشت با ۳.۹ شهری ارومیه با ۲.۹ و دانشگاه نازلو با ۱.۳ میلی متر به ترتیب بیشترین میزان بارش ها را در طی ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با ورود ناوه تراز میانی جو به سطح استان، انتظار داریم از امروز تا روز دوشنبه شاهد رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق با احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر در سطح استان باشیم.

قربان پور افزود: شدت بارش ها از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت دوشنبه پیش بینی می شود و در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه و همچنین لغزندگی و کاهش دید در جاده های کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

وی گفت: همچنین نکته مهم در طی روزهای آتی، افزایش گرادیان خطوط فشاری در سطح زمین و در نتیجه وزش باد شدید در سطح استان خواهد بود که از امروز تا دوشنبه هفته آینده، پدیده غالب در سطح استان پیش بینی می شود.

قربان پور افزود: از نظر دمایی هم فرارفت دمایی قابل توجهی در تراز ۸۵۰ میلی باری جو دیده نمی شود و بطور کلی تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان تا اواسط هفته آینده روی نخواهد داد.

در طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه های فرودگاه ارومیه و باری با ۱۷.۱ و تخت سلیمان تکاب منفی با ۰.۴ درجه به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند و دمای کمینه ارومیه نیز ۰.۶ درجه گزارش شد.