ورود سامانه بارشی جدید از سه شنبه به آذربایجان غربی؛ احتمال وقوع سیلاب

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با توجه به عبور متناوب امواج بارشی از منطقه طی امروز یکشنبه شاهد بارش متناوب باران در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: بنابه هشدار صادر شده با احتمال آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن مسیل ها و همچنین کولاک برف، لغزندگی، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده ای بویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان همراه خواهد شد.

قربانپور گفت: از بعدازظهر روز دوشنبه با تضعیف موج بارشی به صورت موقت از میزان ناپایداری ها کاسته می شود اما کماکان بشکل پراکنده در برخی نقاط استان بارش ها ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: از اواخر وقت روز سه شنبه با ورود سامانه جدید بارشی بر شدت و گستره بارش ها افزوده شده و ناپایداری های جوی بشکل باران و برف و به تناوب تا اواخر هفته در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین یک و ۱۵ در نوسان بوده و چالدران با صفر درجه و پلدشت با ۱۹ درجه طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: براساس الگوهای دمایی تا اواخر هفته جاری تغییرات دمایی در استان محسوس نخواهد بود.