پرستاران با تمام توان پای کار مانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری بیان کرد: از ابتدای جنگی که اتفاق افتاد، چه این جنگ و چه جنگ ۱۲ روزه، کارکنان بهداشت و درمان به‌خصوص پرستاران با تمام توان پای کار آمدند و خدمات خود را ارائه دادند. تقریبا در هیچ مقطعی نبوده که با کمبود پرستار مواجه شویم؛ حتی بسیاری از پرستاران به‌صورت داوطلبانه آمدند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود:‌ پرستاران هیچ منتی برای ارائه خدمات سلامت ندارند و به‌عنوان یک دغدغه ملی- میهنی پای کار هستند و ارائه خدمات می‌کنند و البته مدیران نظام سلامت، دولت و وزارت بهداشت مکلف هستند، شرایط کاری مناسب را برای کادر درمان و به‌خصوص پرستاران فراهم کنند و انگیزه‌های خدمتی را افزایش دهند.

وی ادامه داد: این خواسته به این معنی نیست که در شرایط بحران بخواهیم خدای نکرده باری را بر دوش دولت اضافه کنیم یا خواسته‌هایی را که قابل انجام نیست مطرح کنیم؛‌ اما واقعیت این است فشار کاری که به کارکنان دولت و همه مردم امروز وارد می‌شود در این بخش هم وجود دارد.

نجاتیان اضافه کرد:‌ مشکلات مزمنی در نظام سلامت داریم که مربوط به امروز نیست، سال‌های سال این مشکلات بوده است و امروز خودش را بیشتر نشان می‌دهد. انتظار می‌رود همان طور که پرستاران پای کار آمدند و تلاش می‌کنند و بدون توقع در محل خدمت حضور دارند، مسئولان هم تلاش کنند و مشکلات حاد نظام سلامت؛ مانند معوقات را حل کنند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت:‌ مساله معوقات پرستاری از پیش از جنگ هم مطرح بود و قرار بود ابتدای سال جاری این معوقات از طریق منابعی که دولت در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد پرداخت شود اما متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاد است.

وی افزود:‌ از طرف دیگر برخی تفسیرهای نادرست از قوانین هم باید درست شود. در این وضعیت باید شرایط کاری چه برای پرستاران و چه برای سایر نیروهای خدمت‌رسان را به‌صورتی مهیا کنیم که همه آنها برای ارائه خدمت مناسب مهیا باشند. این عزیزان خانواده‌های خود را گذاشته‌اند و در زیر بمباران و ... در حال ارائه خدمت هستند.

نجاتیان ادامه داد:‌ برای مثال در موضوع ساعت کاری می‌دانیم که برخی دانشگاه‌ها سختگیری‌های غیرمنطقی می‌کنند یا در موضوع دورکاری که برای کارکنان دولت مطرح است؛‌ اما در نیروهای خدمت‌رسان امکان تعطیلی و دورکاری نیست، باید مشوق‌های اضافه بر حقوق برای انگیزه آنها در نظر گرفته شود. فرق است بین کارمندی که یک ماه تعطیل است و کسی که به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت است.

وی گفت:‌ سازمان نظام پرستاری بدون اینکه قصد فشار به دولت داشته باشد؛‌ معتقد است نیروهای خدمت رسان به مردم مانند پرستاران باید آماده به خدمت باشند و انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند تا بتوانیم تداوم ارائه خدمت را داشته باشیم. باید انگیزه آنها را حفظ کنیم. چند روز دیگر باز ایام نوروز را داریم و باز این مسائل اتفاق خواهد افتاد و پرستاران همچنان در حال آماده‌باش هستند و باید آمادگی آنها حفظ شود.