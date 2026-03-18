حضور پرشور مردم؛ فتنه ها را خنثی کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: در شرایط جنگی، تجمع‌های مردمی نقشی حیاتی در حفظ روحیه ملی، انسجام اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح دارد.

در این تجمع ها تنها حضور فیزیکی افراد اهمیت ندارد؛ بلکه این تجمع ها نمادی از همبستگی، همدلی و مقاومت جمعی در برابر بحران محسوب می‌شوند.

هنگامی که کشور با تهدیدهای خارجی و منافقین داخلی روبه‌رو است، اجتماع مردم در قالب مراسم، راهپیمایی‌ها یا فعالیت‌های داوطلبانه می‌تواند پیام روشنی از اتحاد و پایداری به دشمنان مخابره کند و در عین حال، امید و اراده را در میان شهروندان تقویت کند.

چنین حضورهایی، فراتر از جنبه‌های احساسی، به انسجام ملی، مشروعیت سیاسی و پشتیبانی روانی از نیروهای مدافع کشور نیز کمک می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت واقعی یک ملت، در اتحاد مردمانش نهفته است.

انقلاب اسلامی با حضور مستقیم مردم مستحکم شد

ملکوتی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران و ایستادگی و شجاعت و حضورشان، دوستان را به تحسین و دشمنان را به حیرت وا داشته است.

وی ادامه داد: تاریخ بشریت پر از حوادث مختلف تاریخی ناشی از تقابل تمدنی حق و باطل بوده است؛ در این نبرد میان جبهه حق و باطل، همواره قدرت جبهه باطل مبتنی بر تک محوری مادی گرایی و سلطه گری از طریق قدرت سخت بوده است اما در مقابل جبهه حق با تکیه بر قدرت نرم خود، به عنوان یک قطب تمدنی، نقشی جدی و تأثیرگذار با مقاومت در برابر استکبار جهانی و هرگونه زیادی خواهی، توسعه طلبی و طغیان برآمده از نظام سلطه ایفا کرده است.

ملکوتی اظهار داشت: در طول تاریخ ایران، هیچ حادثه‌ای مثل حادثه‌ پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث بعد از آن نبوده است که مردم در آن، نقش مستقیم داشته باشند؛ در انقلاب اسلامی مردم آمدند؛ همه‌ قشرهای مردم، از شهری و روستائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و بیسواد، همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: با اینکه مردم متکی به قدرتی هم نبودند، اما در عین حال توانستند یک رژیم تا دندان‌مسلح متکی به قدرتهای استکباری را از پا در بیاورند و انقلاب اسلامی را رقم بزنند.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته‌ اساسی در انقلاب ما این بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب تمام نشد؛ و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرف‌نگری آن مرد حکیم و معنوی و الهی بود.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) ملت ایران را بدرستی شناخته بود، ملت ایران را باور کرده بود، به سلامت و صداقت و عزم راسخ و توانایی‌های ملت ایران ایمان داشت؛ همان روزها بعضی‌ها بودند که میگفتند خیلی خوب، انقلاب پیروز شد، مردم برگردند بروند خانه‌هاشان. امام محکم ایستادند و کارها را به مردم سپردند.

ملت ایران حول محور وطن گردهم آمده اند

ملکوتی با اشاره به قدرت حضور مردم بیان کرد: تجربه به ما نشان میدهد، هرجا مردم می‌آیند دست خدا هم هست؛ یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة؛ هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نمونه‌ آن خود انقلاب اسلامی، نشانه و نمونه‌ آن، دفاع مقدس هشت‌ساله، نمونه‌ آن جنگ دوازده روزه و کودتای دی‌ماه و همچنین جنگ رمضان، که چون مردم در میدان بودند و حضوری فعال داشتند، کارها پیش رفته است و دشمن مأیوس و ناامید شده است.

وی ادامه داد: مهم ترین جلوه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، بازدارندگی مردمی ایران است؛ یعنی ملت ایران فارغ از هر تفاوتی از اولین لحظه تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونسیتی به ایران، حول محور کلید واژه‌هایی مانند وطن، غیرت و شرافت متحد شده‌اند و این اتحاد را به همه دنیا اعم از دوست و دشمن نشان دادند که پشتوانه میدان در واکنش سخت و کوبنده به دشمن است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حضور عظیم و پرنگ مردم در زمان های حساس خاطرنشان کرد: به تعبیر امام شهید ما، پروردگار این ملت بی‌بدیل را در این برهه‌ خطیر، مبعوث کرده است تا دست قدرت الهی از آستین آنان برون آید و مدرن‌ترین جنگ‌افزارهای هراس‌افکن را در برابر سلاح ایمان، سرکوب و ذلیل کند.

وی تاکید کرد: این حضور حماسی، اثبات صادقانه‌ این حقیقت است که در نبرد آهن و عقیده و ایمان، پیروزی از آن کسانی است که به ریسمان الهی چنگ زده‌اند.

ملکوتی در پایان گفت: هر که می‌خواهد معجزه را به چشم ببیند، به میانه‌ این صفوف پیوسته برود و تماشا کند که چگونه ملتی، مرگ را به سُخره گرفته و با شهامت علوی، فصلی نو از عزت و اقتدار را در شناسنامه‌ی بشریت به ثبت می‌رساند.

حضور مردم در خیابان ها ستون اقتدار ملی است

سعید خسروی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور هوشمندانه و گسترده آحاد مردم در خیابان‌ها، همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتدار ملی و ضامن ثبات در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

وی افزود: این کنش اجتماعی، پیامی صریح و چندوجهی به دو جبهه اصلی مخابره می‌کند: نخست به فرزندان ملت در نیروهای مسلح که مسئولیت خطیر صیانت از امنیت را بر عهده دارند، و دوم به دشمنانی که در کمین نشسته‌اند تا از هرگونه شکاف میان مردم و ارکان دفاعی کشور بهره‌برداری کنند.

خسروی بیان کرد: حضور مردم در صحنه، بزرگ‌ترین منبع انگیزه و ثبات قدم برای نیروهای مسلح است؛ سربازان و فرماندهانی که شبانه‌روز در مرزها و مرکز برای حفظ آرامش جامعه مجاهدت می‌کنند، هنگامی که سیل خروشان حمایت مردمی را در فضای عینی شهرها مشاهده می‌کنند، درمی‌یابند که فداکاری‌های آنان نزد ملت قدر دانسته می‌شود.

وی تاکید کرد: این همبستگی عاطفی و عملی، روحیه رزمی و دفاعی نیروها را در برابر تهدیدات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد؛ چرا که قدرت واقعی یک نهاد نظامی، نه فقط در تجهیزات، بلکه در میزان پیوند آن با بدنه اجتماعی نهفته است.

حضور مردم باطل السحر نقشه های دشمنان شد

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: از سوی دیگر، دشمن داخلی و جریان‌های نفوذ که عمدتاً با تکیه بر ابزارهای جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و ایجاد یأس به دنبال ضربه زدن به ارکان امنیت هستند، با مشاهده حضور مردم در خیابان‌ها دچار فروپاشی محاسباتی می‌شوند.

وی تاکید کرد: استراتژی دشمن بر پایه ایجاد گسست میان ملت، مسئولان و نظام دفاعی و القای حس تنهایی در نیروهای مسلح بنا شده است؛ اما زمانی که خیابان‌ها به نمادی از وحدت و وفاداری تبدل شده است؛ این پیام ارسال می شود که جامعه همچنان یکپارچه و هوشیار است؛ این حضور، سد محکمی در برابر توطئه‌های فتنه‌انگیز است و هرگونه نقشه برای ایجاد آشوب یا تضعیف اقتدار ملی را خنثی می‌کند.

خسروی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، خیابان در جغرافیای سیاسی یک کشور، تریبونی برای نمایش اراده واقعی است؛ حضور فیزیکی مردم، باطل‌السحر نقشه‌هایی است که در اتاق‌های فکر دشمن برای ناامن‌سازی داخلی و خارجی طراحی شده‌است؛ این حضور نه‌تنها اقتدار نیروهای مسلح را تثبیت می‌کند، بلکه به مثابه مانوری بزرگ برای نمایش «قدرت نرم» عمل کرده و اجازه نمی‌دهد دشمن داخلی از خلاء حضور مردم برای پیشبرد اهداف مخرب خود استفاده کند.

وی تاکید کرد: امنیت پایدار، ریشه در گام‌های استوار مردمی دارد که در لحظات حساس، با حضور خود از مرزهای عقیدتی و امنیت ملی خویش دفاع می‌کنند.