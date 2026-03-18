به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از ۴۵ کیلومتر بزرگراه در محور زاهدان - خاش با اعتبار ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار شد
مهدی پارسی مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این مراسم با بیان اینکه ۴۵ کیلومتر بزرگراه امروز در چهار قطعه دو، سه، چهار و پنج به بهره برداری رسید، گفت: توسعه بزرگراه در محور زاهدان-خاش به عنوان گامی در جهت تحقق مطالبه دیرینه مردم منطقه برای برخورداری از راهی ایمن و استاندارد بهدلیل قرارگیری در مسیر ترانزیتی مهم شرق کشور و ارتباط با بندر راهبردی چابهار و مرز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بطوریکه علاوه بر تسهیل حملونقل و تقویت مبادلات اقتصادی، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد و میتواند به کاهش تصادفات و تلفات انسانی ناشی از ترددهای پرخطر از جمله قاچاق سوخت و جابهجایی غیرقانونی اتباع بیگانه کمک کند.
وی افزود: همچنین این پروژه بزرگ و حیاتی نهفقط یک طرح عمرانی بلکه بخشی از چشمانداز راهبردی کشور برای تقویت پیوندهای داخلی، ارتقای دسترسی به مناطق مرزی و متوازنسازی توسعه در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان است که برای سالها از کمبود زیرساخت رنج بردهاند.
پارسی تاکید کرد: با افتتاح امروز از مجموع ۱۷۲ کیلومتر مسیر زاهدان - خاش تاکنون ۱۰۰ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده است و ساخت بقیه مسیر نیز با قوت ادامه دارد.
نظر شما