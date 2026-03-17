حضور شبانه مردم؛ ستون اقتدار ملی و آرامش در شرایط جنگی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: حضور مردم در خیابان‌ها در لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ، همواره نماد اتحاد، ایستادگی و عشق به میهن بوده است.

ملت‌هایی که در برابر تهدیدها و بحران‌ها صف واحدی تشکیل می‌دهند؛ در واقع از استقلال و امنیت خود دفاع می‌کنند، نه تنها با سلاح، بلکه با اراده و حضور خودشان.

اهمیت این حضور زمانی دوچندان می‌شود که دشمنان بیرونی یا فرصت‌طلبان داخلی بخواهند از شکاف‌های اجتماعی بهره ببرند؛ در چنین شرایطی، حضور آگاهانه و منسجم مردم در صحنه، پیامی روشن به دشمنان می‌فرستد: ایران کشوری است که ریشه در همبستگی و وحدت ملی دارد.

در واقع، وحدت و حضور مردمی، بزرگ‌ترین سرمایه امنیتی هر کشور است و نشان می‌دهد که دفاع از میهن، مسئولیتی همگانی است؛ مسئولیتی که با حضور به موقع و همدلی معنا می‌یابد.

بعثت؛ ندایی که وجدان های مردم را بیدار می کند

سعید دهنوی، مسئول سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان و کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲، در مسجد امام حسن‌(ع) مشهد، در ایام ماه مبارک رمضان مباحثی درباره‌ اصول کلی اندیشه‌ اسلامی در قرآن تدریس می‌کردند؛ که بخش مهمی از آن مباحث بعدها به کتاب طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن تبدیل شد.

وی ادامه داد: ایشان در بحث نبوت، هنگام تبیین مفهوم بعثت پیامبر اکرم‌(ص)، این معنا را به همه‌ انسان‌ها تعمیم دادند و فرمودند: بعثت به معنای برانگیخته‌شدن است؛ یعنی خیزش و حرکت، ندایی درونی که وجدان بشر را بیدار می‌کند؛ این ندا می‌تواند انسان را در عالی‌ترین مراتب، همچون حضرت محمد(ص)، و نیز در مراتب گوناگون، به‌سوی خیر و صلاح برانگیزد همه‌ انسان‌ها قابلیت آن را دارند که برانگیخته شده و منشأ خیر شوند.

دهنوی تصریح کرد: رهبر شهید به تازگی و در یکی از سخنرانی های خود، درباره‌ مردم فرمودند: خدا این مردم را مبعوث می‌کند؛ همین واژه‌ بعثت و مبعوث‌شدن بار دیگر در کلام ایشان تکرار شد.

وی بیان کرد: شاید تا پیش از وقوع جنگ و شهادت امام عزیزمان، درک درستی از این تعبیر نداشتیم؛ اما پس از شهادت آن امام شهید، دیدیم که مردم به‌معنای واقعی برانگیخته شدند، به خیابان‌ها آمدند و حضورشان نشانه‌ همان تحول درونی بود که با ندایی آسمانی شکل گرفت و آن ندا چیزی نبود جز خون پاک آن شهید بزرگوار که مردم را بیدار کرد.

مهمترین پشتوانه این نظام حمایت و وحدت مردم است

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: مردم بدون دلیل در صحنه حاضر نمی‌شوند؛ آنان دیده‌اند که انقلاب‌شان طی چهار دهه، همواره با برگزاری انتخابات مداوم و تکیه بر رأی مردم پیش رفته است.

وی افزود: توجه و اعتماد رهبر انقلاب به مردم و تأکید ایشان در بیانیه‌ گام دوم و سخنرانی‌های متعدد، سبب شده مردم نیز به نظام خود اعتماد کنند؛ همان مردمی که سابقه دفاع از انقلاب و کشورشان را در هشت سال دفاع مقدس دارند، اکنون نیز وقتی از خودگذشتگی امام شهیدشان را می‌بینند؛ که بی‌هیچ ترسی، برای دفاع از مردم در محل کار خود به شهادت رسید؛ دوباره مبعوث می‌شوند و به میدان می‌آیند.

حضور مردم نقشی تعیین کننده در نبرد کنونی دارد

دهنوی تصریح کرد: بنابراین، حضور مردم دلایل روشنی دارد؛ دشمنان نیز دقیقاً متوجه‌ شده اند که مهم‌ترین پشتوانه‌ این نظام، حمایت و وحدت مردم است.

وی ادامه داد: اگر در این شانزده روز اخیر، مردم در صحنه نبودند؛ دشمنان کشور را تکه‌تکه می‌کردند و بخش‌هایی از آن را به گروه‌های تروریستی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق می‌سپردند؛ اما حضور گسترده‌ی مردم مانع تحقق این نقشه شد و یقیناً همچنان چنین خواهد بود.

کارشناس مسائل سیاسی در پایان گفت: این حضور، نقشی تعیین‌کننده در نبرد تمام‌عیار جبهه‌ حق در برابر جبهه‌ باطل دارد و بی‌تردید سرانجام به فتحی عظیم منتهی خواهد شد؛ خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: لاتحزن إنّ الله مع المؤمنین؛ نگران نباشید، اگر ایمان داشته باشید، در بلندترین مراتب پیروزی خواهید بود.

وی افزود: این حضور مردمی، نصرت الهی و توجه حضرت ولی‌عصر(عج)را شامل حال کشورمان کرده و پیروزی نهایی را به ارمغان خواهد آورد.

حضور مردم در برابر نقشه دشمنان نقش خنثی کننده دارد

احمدرضا طاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان و تحلیل گر علوم سیاسی و روابط بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از پیام‌های مهم این جنگ آن است که رسانه‌های غربی و رسانه‌های حامی اسرائیل می‌کوشند این برداشت را به افکار عمومی جهان و نیز مردم ایران القا کنند که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و با شهادت رهبر انقلاب، کشور با نوعی بی‌ثباتی داخلی مواجه شده است؛ لذا تلاش می‌شود که شکاف و فاصله‌ای عمیق میان ملت و حاکمیت شکل گیرد.

وی ادامه داد: در حالی که حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهرها، به‌ویژه در کلان‌شهرهای ایران، می‌تواند در برابر چنین پیام‌هایی نقشی بازدارنده و خنثی‌کننده ایفا کند.

تحلیل گر علوم سیاسی و مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی و حضور عمومی مردم می‌تواند برنامه‌ها و اهداف فروپاشی آمریکا و اسرائیل را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

ضرورت حضور مردم در معابر و میادین شهرها

وی افزود: حضور گسترده مردم موجب می‌شود دشمن نتواند به‌ سادگی حملات هوایی خود را در مناطق شهری ادامه دهد؛ زیرا چنین اقداماتی با دشواری‌های عملیاتی بیشتری همراه خواهد بود.

طاهری تصریح کرد: در چنین شرایطی، حتی اگر دشمن به اجرای عملیات زمینی در مناطقی از کشور بیندیشد، تحقق آن با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد؛ چرا که تشخیص و تفکیک میان شهروندان عادی و نیروهای نظامی و امنیتی برای طرف مقابل بسیار دشوار خواهد بود؛ از این رو، حضور مردم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار در این معادله ایفا کند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا و اسرائیل تشدید گرایش های میهن‌پرستانه و ملی‌گرایانه ایرانیان است؛ آن ها نمی خواهند در این شرایط حساس و بحرانی این نوع گرایش ها تقویت شود.

تحلیل گر مسائل علوم سیاسی و بین الملل در پایان افزود: زیرا در چنین صورتی، شکل‌گیری موجی از اعتراضات مردمی علیه این حملات افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند بازتابی منفی برای آمریکا در افکار عمومی جهانی به همراه داشته باشد.