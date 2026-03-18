به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پیامی این ضایعه بزرگ‌ را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ:

شهادت، پاداش مجاهدان راه خدا و مدال افتخاری است که تنها بر سینه ی برگزیدگان نقش می بندد.

بار دیگر دست پلید استکبار جهانی و دشمن قسم خورده این مرز و بوم شهید پرور، از آستین ظلم وجور و خیانت بیرون آمد و یکی از بهترین فرزندان خدوم و مدیران شایسته ایران اسلامی، دانشمند فرهیخته، مرد عرصه ی خرد و عقلانیت، مشاور عالی، امین و معتمد قائد عظیم اشان شهیدمان، امام خامنه ای (ره)، دکتر علی لاریجانی دبیر فداکار شورای عالی امنیت ملی را در راه دفاع از کیان و آرامش میهن اسلامی مان به فوز عظیم شهادت رساند.

اینجانب به نمایندگی از طرف مسئولان، دبیران استانها و یکایک اعضای حزب موتلفه اسلامی، با قلبی سرشار از اندوه و با احترامی عمیق، عروج ملکوتی این ستاره درخشان آسمان خدمت و ایثار ایران اسلامی که در روزهائی سخت و سرنوشت ساز، جان عزیز خود را فدای امنیت و اقتدار ملت بزرگ ایران نمود، به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای «دام ظله العالی»، ملت شریف ایران اسلامی، جامعه ی سیاسی و فرهنگی کشور، بیت مکرم و خانواده صبور و سرافراز این شهید والامقام، تبریک و تسلیت عرض نموده، همچنین پیام احترام و همدردی خود را به خانواده معزز علامه شهید مطهری (ره) تقدیم می نمایم.

تبریک به جهت رسیدن به آرزوی دیرینه و وصال معبود در عالی ترین مرتبه بندگی و در ضیافت رمضان المبارک و تسلیت بمناسبت فقدان وجود این ذخیره ارزشمند و استوانه ی امنیت کشور که حضورش مایه دلگرمی مظلومان و ستمدیدگان و صولت و صلابت اش، موجب لرزه براندام ناپاک بدخواهان و جنایت پیشگان کودک کش بود.

بی شک شهادت این اندیشمند فرزانه که از برجسته ترین مجاهدان عرصه ی حکمرانی خرد ورزانه انقلاب اسلامی بود، نه تنها خللی در اراده پولادین ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاکش در رگهای هزاران رزمنده غیور دیگر خواهد جوشید و درخت تنومند انقلاب و امنیت ملی را آبیاری خواهد کرد.

دشمنان ددمنش بدانند که ما ملت شهادتیم و با هر قطره خونی که بر زمین می ریزد، عزم ما برای ایستادگی و صیانت از آرمانهای والایمان جدی تر و انتقاممان سخت تر خواهد بود.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مجاهد راستین، علو درجات و همنشینی با مولا و مقتدایش حضرت امیرالمومنین علی (ع) و برای منسوبین عالیقدر و سایر بازماندگان محترم شان، صبر و سکینه و سلامتی مسألت می نمایم.

محمد علی امانی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی