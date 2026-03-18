۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

پیام تسلیت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری درپی شهادت علی لاریجانی

پیام تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت دانشمند فرزانه و سیاستمدار برجسته علی لاریجانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت علی لاریجانی منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر ومابدّلوا تبدیلا

با اندوه وافتخار خبر شهادت دانشمند فرزانه و سیاستمدار برجسته ایران اسلامی جناب آقای دکترعلی لاریجانی را دریافت کردم.

این شخصیت ارزنده و خردمند برخاسته از بیت رفیع فقاهت و مرجعیت و پرورش یافته مکتب استاد شهید مطهری بود که دوران خدمت و مدیریتش را در راه اعتلای انقلاب اسلامی و تحقق منویات امام راحل و امام شهید انقلاب سپری کرد و هرگز از پای ننشست.

حضور موثر این شهید فرزانه در همه سنگرهای خدمت از سپاه سرافراز پاسداران انقلاب تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای امنیت ملی، منشا آثار ارزشمند و تحولات ماندگار بود.

نقش بی بدیل ایشان در آخرین سال عمر بابرکتش در جنگ ۱۲ روزه و کودتای تروریستی دی ماه و جنگ رمضان، در زمره درخشان ترین نقش آفرینی های این مدیر عالی مقام و برجسته بود که پس از ۱۸ روز از شهادت مقتدای شهیدش در سحرگاه ۲۷ رمضان المبارک به همراه فرزند برومندش مرتضی، مزد سالها جهاد و خدمت خود را دریافت و به قافله شهیدان جنگ رمضان پیوست.

از جانب خود و اعضای محترم شورای سیاستگذاری، نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه محترم جمعه؛ شهادت افتخار آمیز این مدیر مجاهد و فرزانه و فرزند مومن و همراهان عزیزش را به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقای حاج سیدمجتبی خامنه ای مدظله العالی و دو بیت شریف آملی لاریجانی و مطهری به ویژه به اخوی مکرم ایشان جناب مستطاب آیت الله صادق آملی لاریجانی تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بی تردید خون پاک این مجاهدان صادق علیرغم سنگینی مصیبت فقدانشان، راه پیروزی ملت بزرگ و الهی ایران را بیش از پیش خواهد گشود و فرزندان سلحشور ایران اسلامی با استواری بیشتر گامهای بلندتری را برای تحمیل شکست های بزرگتر بر دشمنان اصلی بشریت؛ آمریکای جهانخوار و رژیم پلید صهیونی خواهند برداشت.

والسلام علیکم و رحمه الله محمد جواد حاج علی اکبری۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴

کد خبر 6777894

