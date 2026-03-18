شهید لاریجانی تمام عمر خود را صرف جهاد و پیشبرندگی انقلاب اسلامی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی شاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در پیامی شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

پاسخ پر معنا و اعتقادی سیاستمدار حکیم و اندیشمند فرزانه، دکتر علی لاریجانی به تهدید تروریستهای جنایتکار آمریکایی _صهیونی با گزاره حسینی <فَإِنِّی لاَ أَرَی اَلْمَوْتَ إِلاَّ سَعَادَةً وَ اَلْحَیَاةَ مَعَ اَلظَّالِمِینَ إِلاَّ بَرَماً> با شهادت این مجاهد بزرگ به دست اشقی الاشقیای دوران، سندی تاریخی برای اثبات سعادت این شهید والامقام است.

او که تمام عمر شریف کاری اش را صرف جهاد و تلاش برای اعتلای کلمه حق و پیشبرندگی انقلاب و نظام اسلامی کرد و از پاسداری در سپاه تا مسئولیت های فرهنگی، سیاسی در سطوح عالی را در کارنامه درخشانش دارد، همواره با حکمت و صلابت موضع همراهی با ولایت و خدمت به نظام را دنبال‌ و سرانجام با کسب فیض شهادت، پاداش مجاهدت‌های صبورانه خود را دریافت کرد.

شهادت فرزند برومندش در کنار او، توفیق دیگری است که در مقام ابو الشهید به وجه الله نظر انداخت و به ملکوت اعلی پیوست.

شهادت این مجاهد بزرگ را به‌ مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و خاندان های محترم لاریجانی و مطهری تبریک و تسلیت گفته، صبر و اجر بیت معظم ایشان را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.