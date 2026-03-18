پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به مناسبت شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت شهادت، دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر شهادت مظلومانه جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیرکل محترم شورای عالی امنیت ملی، که در پی حملات ناجوانمردانه عوامل صهیونیستی و آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، موجب اندوه و تاثر عمیق شد.

ضایعه فقدان این مجاهد صالح و نستوه، که عمر پربرکت خویش را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای میهن اسلامی سپری نمودند، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای کشور و جامعه علمی و اجرایی کشور محسوب می‌شود.

ایشان همواره در سنگرهای مختلف خدمت، از جمله؛ سال‌ها مسئولیت در قوه مقننه، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت‌های خطیر در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس، رییس سازمان صداوسیما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منشاء خدمات ارزشمند و تصمیمات راهگشایی بودند. درایت، شجاعت و تعهد مثال‌زدنی ایشان در دفاع از آرمان‌های انقلاب و منافع ملی، همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام بوده است.

اینجانب به نیابت از تمامی فرهنگیان، دانش‌آموزان، این مصیبت عظما را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز ایشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و برای آن شهید عالیقدر علو درجات و همنشینی با اولیاء الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

علیرضا کاظمی- وزیر آموزش و پرورش